1 февраля: куртка для зомби-апокалипсиса, гигантский пауэрбанк и пианино-гриль на колесах

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день и новый месяц с порции хороших новостей. Поехали!

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

Британский бренд Vollebak, созданный в 2015 году, специализируется на одежде для активного отдыха. Но выпускает он не привычные камуфляжные брюки и футболки. Дизайнеры подходят к созданию каждой вещи с фантазией.

Новый дроп бренда порадует тех, кто вовсю готовится к зомби-апокалипсису. В конце января Vollebak представил куртку с 23 карманами, предназначенную специально для этого случая. Вещь, выполненная в цвете хаки, может похвастаться множеством полезных функций.

Как сообщает издание Hiconsumption, куртку сшили из материалов, которые используют в NASA. По словам производителей, им не угрожает ни бензин, ни серная кислота, ни лава. Эта ткань также отличается огнеупорными свойствами, поэтому при попадании в пожароопасные условия можно легко накрыться такой курткой и без паники покинуть помещение.

Новый продукт от Vollebak обработан антибактериальным составом, что весьма кстати во времена пандемии. Что касается огромного количества карманов, то вид куртки они совсем не портят. Все отделения расположены на шее, спине и рукавах, а также скрыты молниями. Еще десять карманов вшиты во внутреннюю сторону вещи.

Дизайнеры продумали варианты даже для наихудшего развития событий, поэтому необычный предмет верхней одежды можно превратить в импровизированную кровать. Делается это опять же с помощью карманов — некоторые из них имеют трубчатую форму, а это означает, что их можно легко набить одеждой и преобразить вещь в своеобразный спальный мешок.

Пока практичная разработка от Vollebak доступна лишь для предварительного заказа. Но она поступит в продажу совсем скоро — 2 февраля. Стоимость товара под говорящим названием Apocalypse будет составлять 1295 долларов (около 100 тысяч рублей).

Сегодня слушаем Doja Cat - «Get Into It (Yuh)».

Рукастый Гэн (Handy Geng) — блогер и изобретатель из Китая. Контент на его ютуб-канале посвящён собственным изобретениям, от идеи до итогового результата. Правда, большую часть проектов сложно назвать серьёзными — кажется, что реализовать настолько абсурдные концепты даже проще, чем придумать их.

Блогер завёл канал в апреле 2020 года и в первом же ролике показал серию изобретений: автомобильный бампер, превращающийся в скамейку, большой молот для раскалывания орехов и девушку-робота, которая может не только составить компанию при езде на велосипеде-тандеме, но и зарядить телефон, если предварительно положить его к ней в карман.

Меньше, чем за два года, Гэн выпустил больше сотни роликов со странными проектами, чередуя небольшие концепты и крупные проекты, требующие куда больше времени и материалов. При этом изобретатель собирает всё в своём гараже, часто используя подручные материалы и металлолом, а весь процесс записывает на видео. Некоторые ролики впоследствии расходятся в соцсетях и набирают сотни тысяч просмотров.

В конце 2021 года одним из самых популярных видео Гэна стал проект гриль-пианино на колёсах. Блогер пересобрал музыкальный инструмент так, чтобы в его верхней части поместился мангал, клавиши отвечали не только за звук, но и за поворот шампуров, а педали могли приводить устройство в движение. Таким образом «водитель» может одновременно ехать, готовить мясо на углях и играть классические этюды.

В последнем ролике, вышедшем 29 января, блогер пожаловался, что у всех его друзей портативные аккумуляторы куда большего объёма, чем у него. Тогда он решил собрать новый пауэрбанк с батареей объёмом около 27 миллионов mAh — этого достаточно, чтобы зарядить около пяти тысяч смартфонов.

Гэн заодно установил внутрь 60 розеток и «сохранил относительную портативность»: он взял аккумулятор на рыбалку, где приготовил рыбу с помощью электрической плиты, посмотрел телевизор и постирал вещи.

Хозяева подбирают питомцев так, чтобы они подходили друг другу, так что нет ничего удивительного в том, что со временем люди и их животные становятся похожи. У некоторых это проявляется в характере и привычках, а кто-то даже начинает походить на своего котика или собачку внешне. Такие парочки выглядят особенно гармонично и вызывают двойной объём умиления, если смотреть на их совместные фотографии в одном из наших постов!

Хорошего дня и непохожего настроения!