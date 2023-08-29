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Утро в Туле
29 августа: Круиз для кошек и самая запутанная разметка

29 августа: Круиз для кошек и самая запутанная разметка

Доброе утро! Начинаем новый день и обязательно читаем только хорошие новости. Поехали!

Тепло уходит. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух прогреется до +18 градусов.

В Сингапуре запустили роскошные круизы для кошек и их хозяев. Участники плавания на борту Royal Albatross могут насладиться обедом из четырех или семи блюд, пока их питомцы отдыхают, наслаждаются достопримечательностями и общаются.

«У кошек есть свои собственные маленькие, но просторные домики, где они могут отдыхать, просто наслаждаясь морским бризом и закатом», — рассказала представительница компании Tall Ship Adventures.

После плавания вдоль курортного острова Сентоза путешествие заканчивается небольшим фейерверком. Круиз на одного человека с кошкой обойдется в 225 сингапурских долларов (около 16 тысяч рублей).

Сегодня слушаем-MATRANG - Медуза.

Во французском городке Боне в департаменте Мен и Луара на крупном перекрестке нарисовали запутанную разметку из переплетающихся линий. Она должна заставить водителей снижать скорость.

«Учитывая разметку, может кто-нибудь объяснить мне правила приоритета? Это сработает в первую неделю, и все вернется к тому, что было», — недоумевают некоторые жители.

Однако власти сообщают, что решение действительно помогло улучшить ситуацию. Раньше машины разгонялись на этом участке до 100 км/ч, несмотря на установленное ограничение 30 км/ч.

Есть что-то такое в кошках, что неизбежно нас привлекает. Их трогательное очарование, пушистость, грациозность и неуклюжесть одновременно, непредсказуемость и, конечно же, кошачья логика, которую просто не описать словами.

Замурчательного дня!

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29 августа, в 06:00 +1
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