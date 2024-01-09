9 января: Мишкопад на хоккейном матче и мировой рекорд по игре в "Тетрис"

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Морозы отступили. Сегодня в Туле будет небольшой снег и до -8 градусов.

Во время матча Американской хоккейной лиги между командами “Херши Бэрс” и “Лихай Уэлли Фантом” болельщики клуба “Херши” побили свой собственный рекорд, выбросив на лед 74 599 мягких игрушек после заброшенной шайбы россиянином Богданом Тринеевым. Игра была приостановлена примерно на час, чтобы собрать все игрушки и отправить их в местные благотворительные организации.

До этого подобный рекорд был установлен в 2023 году, когда было выброшено 67 309 игрушек. Эта акция, известная как “мишкопад”, проводится с 2001 года после каждого забитого гола “Херши”.

“Мишкопад” - это ежегодная традиция болельщиков “Херши”, которые таким образом выражают свою поддержку своей команде и помогают благотворительным организациям одновременно.

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Уиллис Гибсон, тринадцатилетний подросток из Оклахомы, установил новый мировой рекорд, первым пройдя все уровни игры “Тетрис” для Nintendo. Для этого ему потребовалось около 40 минут.

С момента просмотра обзора игры в 2021 году и до настоящего времени, Уиллис играл в “Тетрис” каждую неделю, в общей сложности около 20 часов, а также участвовал в различных турнирах по “Тетрису”, зарабатывая примерно 3 тысячи долларов за каждое выступление.

Сообщается, что последний уровень игры, на котором необходимо набрать 999 999 баллов, был достигнут 11 декабря 2022 года. После исчезновения последней линии и остановки игры из-за отсутствия программного кода, рекорд Уиллиса был подтвержден.

Нельзя утверждать, что животные менее тонко чувствуют искусство, чем люди. Как иначе можно объяснить умение пушистых моделей так элегантно позировать на фоне скульптур и памятников, что не каждому человеку под силу повторить такую позу?

Бодрого настроения!