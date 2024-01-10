10 января: Полноценный Вольво из Лего и прозрачный телевизор

Доброе утро! Врываемся в новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле снежно, а воздух опустится до -11 градусов.

Шведский любитель LEGO, известный своими сложными и детализированными моделями, создал полноразмерный Volvo V70 из 350 000 деталей конструктора. Эта модель стала настоящим произведением искусства, на создание которой ушло более трёх лет. Каждый день автор добавляет новые детали и функции, такие как дистанционное управление. Это делает модель ещё более впечатляющей.

Теперь на этом автомобиле можно даже прокатиться, хотя его создатель отметил, что стоимость создания модели превысила бы стоимость покупки реального автомобиля. Несмотря на это, проект продолжает привлекать внимание и вызывать восхищение.

Сегодня просыпаемся вместе с Imagine Dragons и их песней Natural.

Компания Samsung представила свою новейшую разработку - прозрачный дисплей, изготовленный с использованием технологии microLED на выставке Samsung First Look 2024 в преддверии CES 2024. Разработка этой технологии заняла у компании шесть лет. Очевидцы смогли ознакомиться с тремя различными вариантами такого дисплея: двумя с тонированным стеклом и одним полностью прозрачным. Все они имели отсутствие рамок и толщину около сантиметра.

Благодаря своей прозрачности, экран создает впечатляющий эффект “парения” изображения в воздухе. Журналист издания Engadget поделился своими впечатлениями, отметив высокую четкость изображения на таком дисплее.

Однако, компания Samsung пока не предоставила информации о возможном применении этой технологии в коммерческих продуктах и их предполагаемой стоимости. В настоящее время в продаже доступен 89-дюймовый microLED телевизор от Samsung, стоимость которого составляет около 100 тысяч долларов.

В современной мире, где реклама процветает, она стала привычным явлением. Мы видим ее повсеместно: на улицах, внутри торговых центров, в общественном транспорте и даже на крышах зданий! Чтобы захватить внимание прохожих, рекламщики проявляют свою креативность и пытаются удивить публику.

Креативного настроения!