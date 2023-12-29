29 декабря: Российский Новый год в стиле Хаяо Миядзаки и самая долгая поездка на такси

Доброе утро! До Нового года осталось 3 дня. Поздравляем вас с наступающими праздниками! Увидимся в следующем году.

О погоде на праздничные выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до +2 градусов, в субботу и воскресенье снова ждем снег до +3 градусов.

Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов, создатели ютуб-каналов AI Filmmaker и Blcktraced, с помощью нейросетей и Midjourney изобразили празднование Нового года в России в стиле известного японского аниматора Хаяо Миядзаки.

Нейросети помогли создать визуальный ряд, который затем был обработан в Adobe After Effects, что позволило создать атмосферу праздника с его неотъемлемыми элементами - праздничным столом, «Иронией судьбы», фейерверками и бенгальскими огнями. Маленькие дети катаются на санках среди панельных домов, а кот мирно спит под новогодней ёлкой.

Авторы видео, Алексеев и Козлов, отметили, что они хотели передать ощущение пустоты и меланхолии, которое многие испытывают в конце года. Они пожелали зрителям, чтобы даже в холодные годы, которые ждут впереди, они смогли сохранить тепло в своих сердцах.

Максимально заряжаемся атмосферой под песню "Пять минут".

Блогеры с YouTube-канала NN совершили путешествие из Владивостока в Санкт-Петербург на такси, сняв об этом документальный фильм. Стоимость поездки составила 600 тысяч рублей, что делает ее самой длинной, долгой и дорогой поездкой на такси в мире, как сообщили авторы видео.

Перед началом путешествия блогеры составили ряд правил: водитель вызывается случайным образом через агрегатор, старт сразу после вызова, не прерывать поездку через приложение, во время отдыха ставить платное ожидание, весь путь должен быть пройден с одним водителем. Однако оказалось, что агрегатор ограничивает время одного заказа, потому блогеры продолжили поездку с тем же водителем, но уже без использования приложения.

Путешествие проходило через такие города, как Хабаровск, Чита, Тюмень и еще девять городов России. Расходы на бензин составили 855 литров стоимостью 50 тысяч рублей. Автомобиль сломался только один раз из-за ямы на дороге и потребовал замены деталей.

Зима - прекрасное время года, которое ассоциируется не только с уютными вечерами за чашкой чая, но и с веселыми зимними прогулками. Дети и взрослые проводят время на улице, создавая снежные скульптуры и снеговиков, проявляя свою фантазию и удивляя окружающих своими творениями. Но некоторых из них не устраивает банальное катание шаров и нос-морковка, поэтому они подключают свою фантазию и создают снеговиков на свой вкус, чем удивляют прохожих и людей в сети.

Праздничного настроения!