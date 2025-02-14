  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo – Фотогалерея, фото 132 - MySlo.ru
  6. Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo – Фотогалерея, фото 132 - MySlo.ru
  7. Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo – Фотогалерея, фото 132 - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
14 февраля: тысячи золотистых ретриверов и аромат пиццы к Дню Святого Валентина

14 февраля: тысячи золотистых ретриверов и аромат пиццы к Дню Святого Валентина

Доброе утро! Врываемся в последний рабочий день на этой неделе и самый романтичный в этом году. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается снег и до -4 градусов, а в субботу и воскресенье так же снежно и до -9 градусов.

В живописном городе Голден, штат Колорадо, прошел незабываемый фестиваль золотистых ретриверов, который собрал тысячи очаровательных собак и их владельцев. Это мероприятие приурочено к Национальному дню золотистого ретривера и стало настоящим праздником для всех любителей этих дружелюбных и преданных компаньонов.

Фестиваль привлек внимание не только местных жителей, но и пользователей социальных сетей, которые с восторгом делились видео с мероприятия. «Это рай? Потому что я думаю, что это точно рай», — написал один из пользователей, а другой добавил: «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел». 

Собачьи конкурсы, игры и общение между участниками создали атмосферу веселья и радости. Владельцы золотистых ретриверов могли обменяться опытом и просто насладиться временем в компании своих четвероногих друзей. Этот фестиваль стал ярким примером того, как любовь к животным объединяет людей и создает незабываемые моменты.

 Слушаем Kiss - I Was Made For Loving You.

В преддверии Дня святого Валентина Domino’s в Великобритании решила удивить своих поклонников оригинальным подарком — духами с ароматом пиццы пеперони. Этот необычный шаг стал результатом анализа предпочтений клиентов, которые каждый год отмечают значительное увеличение продаж этого популярного блюда на 50% в день влюбленных.

Духи, созданные с учетом любимых нот пиццы пеперони, обещают перенести своих обладателей в мир гастрономического наслаждения. Сочетание пряных специй, перца и теплой древесной базы создает интересный аромат, который непременно привлечет внимание и вызовет улыбку у окружающих.

Domino’s уверена, что этот аромат станет не только интересным подарком для романтических пар, но и прекрасным способом выразить свою любовь к пицце. В компании надеются, что духи подарят своим владельцам не только приятные воспоминания о любимом блюде, но и вдохновение для создания незабываемых моментов в этот особенный день.

Представляем вашему вниманию фотоподборку, в которой собраны слегка загадочные пейзажи, окутанные атмосферой мистики и волшебства. Эти снимки переносят нас в мир, где природа играет с светом и тенью, создавая уникальные композиции, полные тайны.

Романтичного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
13 февраля: путешественник, покоряющий Южный океан, и 100 часов в Египетских пирамидах
13 февраля: путешественник, покоряющий Южный океан, и 100 часов в Египетских пирамидах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.