14 февраля: тысячи золотистых ретриверов и аромат пиццы к Дню Святого Валентина

Доброе утро! Врываемся в последний рабочий день на этой неделе и самый романтичный в этом году. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается снег и до -4 градусов, а в субботу и воскресенье так же снежно и до -9 градусов.

В живописном городе Голден, штат Колорадо, прошел незабываемый фестиваль золотистых ретриверов, который собрал тысячи очаровательных собак и их владельцев. Это мероприятие приурочено к Национальному дню золотистого ретривера и стало настоящим праздником для всех любителей этих дружелюбных и преданных компаньонов.

Фестиваль привлек внимание не только местных жителей, но и пользователей социальных сетей, которые с восторгом делились видео с мероприятия. «Это рай? Потому что я думаю, что это точно рай», — написал один из пользователей, а другой добавил: «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел».

Собачьи конкурсы, игры и общение между участниками создали атмосферу веселья и радости. Владельцы золотистых ретриверов могли обменяться опытом и просто насладиться временем в компании своих четвероногих друзей. Этот фестиваль стал ярким примером того, как любовь к животным объединяет людей и создает незабываемые моменты.

Слушаем Kiss - I Was Made For Loving You.

В преддверии Дня святого Валентина Domino’s в Великобритании решила удивить своих поклонников оригинальным подарком — духами с ароматом пиццы пеперони. Этот необычный шаг стал результатом анализа предпочтений клиентов, которые каждый год отмечают значительное увеличение продаж этого популярного блюда на 50% в день влюбленных.

Духи, созданные с учетом любимых нот пиццы пеперони, обещают перенести своих обладателей в мир гастрономического наслаждения. Сочетание пряных специй, перца и теплой древесной базы создает интересный аромат, который непременно привлечет внимание и вызовет улыбку у окружающих.

Domino’s уверена, что этот аромат станет не только интересным подарком для романтических пар, но и прекрасным способом выразить свою любовь к пицце. В компании надеются, что духи подарят своим владельцам не только приятные воспоминания о любимом блюде, но и вдохновение для создания незабываемых моментов в этот особенный день.

Представляем вашему вниманию фотоподборку, в которой собраны слегка загадочные пейзажи, окутанные атмосферой мистики и волшебства. Эти снимки переносят нас в мир, где природа играет с светом и тенью, создавая уникальные композиции, полные тайны.

Романтичного настроения!