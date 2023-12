18 декабря: Австралиец высадил целый лес и кафе с гаданиями на кофейной гуще

Доброе утро! До Нового года осталось 14 дней. Вы уже украсили квартиру/дом к Новому году?

Холода отошли. Сегодня в Туле дождь со снегом, а воздух прогреется аж до +2 градусов.

Два года назад Бо Майлз, австралийский блогер, за 24-часовой период, в одиночку посадил 1,440 саженцев деревьев на территории размером в 4,000 квадратных метров. В недавнем видео Майлз поделился результатами своей работы.

Этот проект стал для Майлза своеобразной формой терапии, хотя он и не может объяснить, что побудило его к этому. “«Я сделал это для людей и животных, которых никогда не увижу. И по тысяче других причин, которых никогда не понимал до конца», - говорит он.

Проект принес Майлзу удовлетворение, позволив ему внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Его работа может быть примером для других, вдохновляя их на участие в подобных инициативах. Посадить дерево - это всегда хорошее начало для того, чтобы сделать мир лучше.

Сегодня слушаем-Nancy Sinatra - These Boots Are Made For Walkin' .

В культурной столице России, Санкт-Петербурге, недавно открыла свои двери уникальная кофейня, которая придется по вкусу всем любителям гаданий, мистики и эзотерики. Это место станет настоящим раем для тех, кто верит в магию карт таро и хочет провести время в особенной атмосферной обстановке.

Интерьер заведения выполнен в розовых оттенках, с акцентами на символах, связанных с гаданием - хрустальные шары, карты таро, руны. Погружение в мир мистики начинается с самого порога кофейни. На стенах развешаны картины с изображениями карт таро, а в воздухе витают ароматы благовоний.

Меню кофейни предлагает не только традиционные кофейные напитки, но и множество необычных авторских коктейлей на основе кофе. Названия напитков также связаны с тематикой гадания - “Кофейная руна”, “Таро-латте” и т.д.

Кроме того, в кофейне проводятся различные мероприятия для любителей мистики. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах по гаданию на картах таро, гаданиях на кофейной гуще, узнать о различных методах предсказания будущего и даже заказать индивидуальный сеанс гадания у профессионального специалиста в этой области.

Упаковка подарков это процесс, который требует немного усилий и творчества. Все, что вам нужно - это красивая бумага, двусторонний скотч и лента. Однако, есть люди, которые предпочитают подойти к этому процессу более креативно. Они стараются сделать упаковку настолько необычной и загадочной, что иногда даже сами не знают, что находится внутри. В этом и заключается вся прелесть такого подхода - подарить радость неожиданности.

Креативного настроения!