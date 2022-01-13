13 января: хот-доги от Снуп-Догга и коты, которые захватили коробку с блендером на три месяца

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Снуп Догг планирует запустить свой собственный бренд сосисок под названием Snoop Doggs. В декабре адвокаты рэпера подали заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США, передает Billboard.

В заявке на создание товарного знака Snoop Doggs написано, что его собираются использовать для продажи хот-догов и других колбасных изделий. Бренд еще не создан, но рэпер хочет заранее занять это наименование, так что намерения у него серьезные, отмечает издание.

Billboard кажется странным выбор Догга, ведь в 2016 году он говорил, что никогда не будет есть хот-доги. На шоу Джимми Киммела он посмотрел пошаговое приготовление сосисок для хот-догов в производственных масштабах. Когда Догг наконец понял, что ему показывают, он сказал: «Это хот-дог?! Поэтому я никогда не ем чертовы хот-доги! Если их так делают, то я не хочу это есть. Мне и так нормально».

Есть вероятность, что хот-доги от Снупа Догга могут не появиться на прилавках. Так уже было с его товарным знаком Snoop Scoops для продажи мороженого. Заявку рэпер подал в 2011 году, но спустя несколько лет отказался от этой затеи.

В 2015 году Догг основал компанию по производству каннабиса Leafs by Snoop, а в 2020 году рэпер представил свою первую линейку спиртных напитков Indoggo Gin. Он также успел опубликовать собственную кулинарную книгу и неоднократно появлялся в кулинарных телешоу Марты Стюарт.

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В ноябре 2021 года года Джессика и Ники Герсон-Нивез во время «Чёрной пятницы» приобрели блендер фирмы Vitamix. Однако воспользоваться им, а тем более распаковать кухонное устройство пара так и не смогла. На протяжении всего декабря и первых чисел января коты Джессики и Ники охраняли коробку и ни на шаг не отходили от неё. Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказала Джессика, её домашние животные Макс, Джордж и Лэндо Калриссиан «захватили» коробку и постоянно сидят на ней. Как только её поставили на кухонный пол и оставили на секунду, коты начали по очереди занимать на ней место. В течение нескольких недель коробка всегда была занята как минимум одним котом.

Джессика и Ники решили задокументировать противостояние, делая фотографии «пушистых охранников» блендера и выкладывая их в сообществе в фейсбуке под названием This Cat Is Chonky. Необычная ситуация настолько понравилась пользователям соцсети, что под каждой записью они оставляли несколько тысяч комментариев.

Джессика и Ники надеялись, что во время отъезда на Рождество интерес котов к коробке с блендером пропадёт. Однако во время возвращения они заметили, что коты по-прежнему не покидали своё место и поочерёдно менялись, пока кто-то из животных ел, отдыхал или играл.

В начале 2022 года девушки решили обратиться к компании-производителю блендера. Они рассказали необычную историю с котами и попросили у Vitamix дополнительные три коробки, чтобы обмануть животных и подарить им новые игрушки. В компании моментально ответили на вопрос Джессики и Ники и пообещали прислать дополнительные картонные упаковки. Как отметили девушки, их пока не доставили из-за метели и перебоев в работе курьерской службы. «Мы всё равно не уверены, понравятся ли они Максу, Джорджу и Лэндо и вместятся ли на нашу кухню», — рассказали девушки.

На вопрос пользователей соцсетей о том, почему животных просто не прогнать с коробки, девушки отвечают, что «никогда так не поступят с котами». Они отмечают, что это весело — они веселятся, подписчики сообщества веселятся, а самое главное — больше всего рады такому «подарку» коты.

Любая работа, даже самая любимая, может со временем превратиться в рутину. Оно и понятно: не все обязательства могут быть приятными, а постоянная необходимость повторять определённые действия может навлечь тоску. Кто может помочь справиться со всеми этими трудностями? Конечно же, коллеги с чувством юмора. Когда на работе не дают скучать, ходить на неё хочется гораздо сильнее!

Хорошего дня и работоспособного настроения!