12 января: рыбы, которые умеют считать, и воссозданный Татуин из «Звездных войн» в Minecraft

Лопата – твой лучший друг. Сегодня в Туле будет идти снег. Температура воздуха опустится до -13 градусов, а ощущаться будет как все -20 градусов.

Рыбы-брызгуны и раньше считались очень способными рыбами. Все из-за метода их охоты: они «стреляют» водой в свою цель, которая находится на поверхности водоема, и делают это очень метко. Собственно, поэтому род и получил такое название. Но тут в ходе экспериментов итальянских ученых выяснилось, что это не единственный талант брызгунов. Они умеют считать, может, слегка примитивно и по-рыбьи, но все же. Вряд ли, конечно, брызгуны смогут развить эту способность до человеческого уровня, но в их непростой охотничьей жизни она, оказывается, может пригодиться.

Исследование проводили ученые из Университета Тренто. Эксперимент выглядел следующим образом: рыб поместили в резервуар с водой, а поверх этого резервуара — пару дисков, которые были помечены разным количеством точек. Ученые научили подопечных «стрелять» струей воды на диски с определенным количеством точек.

Когда рыбам начали показывать диски с другим количеством меток, никакой реакции не было. Среди разных дисков брызгуны выбирали те, которые их научили распознавать. Чтобы удостовериться, что это не случайность, исследователи несколько раз меняли условия эксперимента. Например, демонстрировали точки разного размера. Брызгуны продолжали выбирать правильный диск.

Затем ученые совсем усложнили задачу. Они показали испытуемым диски без нужного количества точек. В безвыходной ситуации рыбы выбирали диски с меньшим количеством точек. Почему они так решили? Объясняем: в ходе первого эксперимента количество точек на нужном диске было меньше, чем на альтернативных. Вот рыбы и посчитали это закономерностью.

В общем, то, что рыбы различают количества и умеют сравнивать их между собой, вроде бы очевидно. Однако исследование еще не закончено. Сейчас оно опубликовано на сайте bioRxiv в формате препринта. Это значит, что авторы решили разместить свою статью в открытом доступе перед публикацией в авторитетном журнале, который как бы подтвердит ее научную ценность. Пока не совсем понятно, как именно рыбы пользуются своей необыкновенной способностью, но, судя по всему, она применяется ими в обычной жизни, в том числе и в охоте.

James Blake — Say What You Will (Live at The Hollywood Bowl).

Пользователь Reddit под ником @vistachess воссоздал в игре Minecraft целую планету — геймер сделал копию Татуина из «Звездных войн». В фантастической франшизе Татуин — планета Внешнего Кольца, расположенная в отдаленной части Галактики. На ней можно встретить не самых положительных персонажей вроде охотников за головами или контрабандистов. С легкой руки заправляющих здесь хаттов на Татуине были узаконены азартные игры, рабство и прочие вещи, делающие это место центром притяжения преступников.

На Reddit геймер, воссоздавший Татуин, написал, что занимался строительством весь 2021 год. Все было не зря: в результате у игрока получилась просто огромная карта размером 7000 на 7000 блоков. Там можно найти несколько ключевых локаций, которые легко узнают фанаты «Звездных войн», а также увидеть соответствующий рельеф и уникальный скайбокс в виде двух солнц и трех лун.

В деталях рассмотреть Татуин, сделанный из кубиков, можно на ютьюб-канале игрока или на скриншотах из его поста на Reddit. Кстати, помимо картинок своего детища @vistachess опубликовал еще и карту местности, чтобы другие пользователи смогли ориентироваться в построенном им мире. Для тех, кто хотел бы поиграть на такой карте, геймер оставил ссылку.

