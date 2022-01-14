14 января: «рыбмобиль» для золотых рыбок и огромный танцующий и прыгающий 3D-кот на билборде

Доброе утро! А вот и пятница. Подготавливаем свое настроение к выходным и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле дождь со снегом, а столбики термометров задержаться на отметке в 0 градусов. В субботу похолодает до -2 градусов и пройдет небольшой снег. В воскресенье сохранится похожая погода и до -3 градусов.

Учёные из университета имени Бен-Гуриона провели необычный эксперимент под названием «Навигация по маякам». Они погрузили золотых рыбок в аквариум на колёсах и научили их управлять «рыбомобилем» (FOV). Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале Behavioural Brain Research.

Израильские учёные предположили, что задачи навигации разных живых существ универсальны, и, следовательно, могут выполняться рыбами вне зависимости от среды, в которой те находятся. Для эксперимента исследователи построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками. Это платформа на четырёх всенаправленных колёсах с таким же количеством электромоторчиков. На ней установлены аквариум со встроенной «бортовой» веб-камерой Logitech, лидаром Slamtec и микрокомпьютером Raspberry Pi 3B +.

Камера и лидар собирают данные о положении и движении рыбок в аквариуме, а микрокомпьютер обрабатывает эти данные и передаёт сигналы в ходовые модули — в результате транспортное средство движется в зависимости от поведения рыбок. Для обучения шести золотых рыбок исследователи использовали приманку.

Рыбок поместили в транспортное средство, которое поставили в хорошо освещённый вольер три на четыре метра. «Рыбомобиль» стартовал из середины вольера к изображениям-мишеням розового цвета, развешенным на стенах, а рыбки получали корм каждый раз, когда справлялись с задачей. Сначала «рыбомобиль» преодолевал тестовое расстояние за 30 минут, но после 20 попыток рыбки научились доезжать до цели за минуту.

При повторении эксперимента с ложными целями-приманками разных цветов рыбки всё равно безошибочно справлялись с задачей. Так учёные выяснили, что рыбки восприимчивы не только к форме целевого объекта, но и к его цвету. Эксперимент подтвердил гипотезу о способности золотых рыбок ориентироваться в чужеродной среде.

Адель выпустила клип на песню «Oh My God» со своего последнего альбома «30». Сегодня слушаем эту композицию.

В июле 2021 года возле железнодорожной станции Синдзюку в районе Сибуя установили 4K-экран, на котором транслируют кота и который громко мяукает. Питомец появляется между рекламными роликами, а также просыпается в семь утра и засыпает в час ночи.

В декабре пользователи твиттера заметили, что вместо него появляется другой кот, но уже рыжий. Он лежит на полу, а затем садится на робот-пылесос Roborock. Видео было частью рекламы техники.

В начале января 2022 года на ютуб-канале Kaei Japan появилось видео с серым котом. В ролике на экране он чует запах готовящейся на огне рыбы и прыгает на прохожих. Затем кот оказывается на другом экране, на котором рекламируется тунец, забирает еду и возвращается обратно на своё место. После этого животное исполняет победный танец с добычей, но по неосторожности роняет рыбу и снова прыгает за ней за пределы экрана.

Признаемся честно: нам всем иногда бывает лень что-то делать, и в этом нет ничего особенно страшного. Но что, если безудержный приступ лени накатывает прямо посреди рабочего дня? В этом случае все поступают по-разному — кто-то решает сделать перерыв, кому-то удаётся мобилизовать последние силы… А вот некоторые просто доделывают работу по принципу «тяп-ляп и готово» — и плоды их труда наверняка выдадут такой ленивый подход!

Хорошего дня и отдыхательного настроения!