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  5. 6 октября: Новые виды животных Якутии и конкурс красоты без макияжа - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
6 октября: Новые виды животных Якутии и конкурс красоты без макияжа

6 октября: Новые виды животных Якутии и конкурс красоты без макияжа

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице, планируем уикенд и не забываем читать только самые хороши новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле ливень и до +11 градусов, в субботу воздух прогреется до +10 градусов и снова с осадками, а в воскресенье будет аналогичная погода и до +4 градусов.

В Якутии из‑за изменения климата появились нетипичные для региона виды животных, птиц и растений. 

«Быстрее реагирует на изменение климата растительный мир; соответственно, уже можно наблюдать изменения в ландшафтах. Животный мир тоже ориентируется довольно быстро. Например, на Севере появляются виды, которых раньше у нас не было. Не так давно в Намский район залетел черный гриф, который в Якутии не обитает. Они чувствуют, что климатические условия становятся все более благоприятными», — сказал он.

Среди других примеров он привел клещей, «которые приносят все больше неприятностей», и новый редкий подвид арктической бабочки, который обнаружили в верхней части горного массива Арга-Тас.

В низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, начали встречаться бурые. По мнению ученых, в будущем это может привести к появлению гибридов белого и бурого медведей.

Встречаем пятницу громко вместе с The Cardigans - My Favourite Game “Stone Version”.

В Лондоне, в финале конкурса красоты «Мисс Лондон» участницы вышли на сцену без макияжа.

Обладательницей титула «Мисс Лондон — 2023» стала 26-летняя стоматологическая медсестра Наташа Бересфорд. Ей удалось обойти 18 других претенденток на корону победительницы.

В 2023 году организаторы конкурса впервые за его 95-летнюю историю ввели правило, запрещающее участницам краситься. По данным издания, это первый подобный прецедент в мире. Руководство конкурса объясняет изменения желанием помочь стать всем женщинам более уверенными в себе и продвигать натуральную красоту. В прошлые годы участницы конкурса должны были предоставить свои необработанные в графическом редакторе фотографии без макияжа.

Дети - непосредственные, они всегда говорят искренне. И свои чувства выражают открыто. Порой их перлы, записки и фразочки из анкет заставляют взрослых задуматься о собственной жизни.

Крутого настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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