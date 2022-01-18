18 января: составленная географическая карта по «Ведьмаку» и свечки Campbell’s с запахами супов

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Самая настоящая зима. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха опустится до -6 градусов.

Ученые кафедры политической и исторической географии Варшавского университета создали подробную карту вселенной «Ведьмака».

Географы ориентировались на объекты, упомянутые в серии романов Анджея Сапковского и во всех произведениях по мотивам книг, в том числе в игре CD Project RED, комиксах и сериале от Netflix.

На карте расположены все государства, горы, крупные реки, острова и города мира «Ведьмака». Там можно найти Каэр Морхен, место битвы Геральта со Стригой, а также рассчитать расстояние от архипелага Скеллиге до Цинтры.

Сегодня у нас не просто музыкальный клип. Леонид Парфенов выпустил спецэпизод «Нмдни», посвященный популярным песням 1920-х годов, «без которых то время невозможно представить». Старые песни исполняют Монеточка, Андрей Макаревич, Noize MC, «Ногу свело!», «Смех», The Hatters и другие.

Американский производитель консервированных супов Campbell Soup в партнерстве с магазином товаров для детей CAMP выпустил ограниченным тиражом партию ароматических свечей. Покупателям предлагает приобрести свечу с ароматом куриного супа с лапшой либо с ароматом томатного супа с сыром на гриле, сообщает «Рамблер».

Сама свеча находится в банке, внешний вид которой напоминает консерву с супом Campbell’s. Внутри также находится фигурка снеговика, которую можно получить, когда свеча полностью догорит. Чем пахнут ароматические свечи от Campbell’sИздание Popsugar пишет, что свеча с ароматом томатного супа во время горения выделяют в атмосферу запах с нотками жареных помидоров, перца и сыра на гриле.

А свеча с ароматом супа с лапшой наполняет помещение запахами курицы, гвоздики и крекеров с маслом. Приобрести такие свечи можно только на сайте CAMP за $24. Часть выручки, полученной от продажи свечей, поступят в благотворительный фонд Feeding America. В сентябре прошлого года японский производитель продуктов питания Nissin Foods выпустил газировку с различными вкусами лапши быстрого приготовления Cup Noodle.

Когда хозяева приводят своих питомцев к грумеру, они ожидают, что оттуда выйдут намытые и стриженые любимчики, на которых любо-дорого смотреть. Но не всем везёт настолько, что их ожидания превращаются в реальность. С животными парикмахерские провалы случаются ничуть не реже, чем с людьми. Поэтому коты и собаки то и дело щеголяют с не самыми удачными стрижками, которые вызывают у хозяев неконтролируемый смех.

Хорошего дня и идеальной укладки!