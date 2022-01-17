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Утро в Туле
17 января: музыкальный клип про лягушек Пепе и скрытые отсылки на обложках книг о Гарри Поттере

17 января: музыкальный клип про лягушек Пепе и скрытые отсылки на обложках книг о Гарри Поттере

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с самых хороших новостей. Поехали!

 

Все замело. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

 

Пользователь Reddit сделал музыкальный клип про лягушек Пепе — он состоит из десятка сюрреалистичных анимаций. Как такового сюжета в видео нет. Герои клипа повторяют библейский сюжет с Моисеем, кадры из кинофильмов или литературных произведений. Многие комментаторы пишут, что в некоторых местах ролик ничем не уступает мультсериалу «Рик и Морти».

Автор музыкального клипа отметил, что в основе клипа — гиф-анимации, которые выкладывает в твиттере создатель лягушонка Пепе Мэтт Фьюри. А в качестве музыкальной дорожки он выбрал трек Golden Dawn музыканта Marvel83’.

Также создатель ролика выложил клип в качестве NFT на платформе Opensea.

 

The Weeknd выпустил ремикс на сингл «Sacrifice» с недавнего альбома «Dawn FM». Сегодня слушаем эту композицию.

 

Переводчик комиксов и шеф-редактор ComicsBoom! Александр Куликов поделился в твиттере новым тредом о том, как издание «Росмэн» для выпуска в России серии книг «Гарри Поттер» использовало обложки суперизданий произведения американского издательства Scholasti.

Куликов отмечает, что обложки книг, которые создала иллюстратор Мэри Гранпрэ, российские читатели видели обрезанными, а каких-то деталей с отсылками к произведению о юном волшебнике и вовсе были удалены. Например, ключи с крыльями и цербер Пушок из «Философского камня» или глаз василиска из «Тайной комнаты».

Также в книгах от «Росмэн» убрали иллюстрации, которыми начинались все главы в американской версии произведения. Однако автор треда отмечает, что они появились лишь позже — в подарочных изданиях «Гарри Поттера».

Ниже приведена лишь часть твитов, тред целиком можно почитать по ссылке.

 

Пока одни животные тысячелетиями развивают свой камуфляж, чтобы ни одна живая душа их не обнаружила, у других получается спрятаться совершенно случайно. При этом такое происходит не только с животными, но и с людьми, и даже самыми обычными вещами. Их маскировка оказывается настолько хороша, что даже самые глазастые не сразу обнаружат, что на фото есть подвох. А вы сможете раскусить все камуфляжные загадки, которые мы собрали здесь для вас?

Хорошего дня и внимательного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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