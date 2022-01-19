19 января: игрушку IKEA по мотивам детского рисунка теперь можно купить, и «вкусный» хлебный диван

Доброе утро! Начинаем новый чудесный день с порции хороших новостей. Поехали!

Мороз и солнце. Сегодня в Туле ясная погода с небольшим снегом, а температура воздуха опустится до -13 градусов.

Tommy Cash показал возможную коллаборацию с Ikea и канадским художницей Гэб Буа. Рэпер представил концепт дивана Loafa, подушки которого напоминают буханки белого хлеба.

Буа подсказывает, что вдохновением для проекта стал диван дизайнера Марио Беллини Camaleonda, выпускавшийся в 1970-х и ставший популярной мебелью из интерьерных фото в инстаграме. Одной из его важных черт является модульная структура, из-за которой различные секции легко сцепляются и разъединяются, позволяя адаптировать его к необходимой обстановке.

Cash рассказал, что шведский бренд может запустить такие в массовое производство, если его пост наберет 10 тысяч комментариев. Меньше, чем за 24 часа он уже набрал 11 — похоже, релиз стоит ожидать очень скоро.

Сегодня окунемся в ностальгию и послушаем David Bowie - Let's Dance.

18 января в российских магазинах IKEA появилась благотворительная коллекция мягких игрушек «САГОСКАТТ». Их создали на основе детских рисунков. Об этом представители компании рассказали TJ.

Один из пяти новых персонажей — собака-русалка, которую придумал мальчик из Петербурга по имени Савва. По его замыслу, персонаж «живёт в море и помогает людям и животным, попавшим в беду». «Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить!» — добавил мальчик.

На конкурс в 2021 году пришло 66 тысяч заявок. Савва рассказывал, что любит рисовать и часто придумывает «разные истории». «Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать её на конкурс», — добавил он.

Средства, вырученные от продажи игрушек в России, пойдут на развитие социальных проектов с местными общественными организациями. Четыре других победителя — друзья-бутерброды Одри из Канады, птица Ника из США, кошка Лиепы из Литвы и яичница Зоси из Польши.

Каждому владельцу домашнего животного хочется, чтобы его питомец был самым послушным, воспитанным и аккуратным. Но частенько коты и собаки отказываются быть ангелочками и показывают себя самыми настоящими разбойниками и хулиганами! Причём, когда их ловят с поличным прямо на месте преступления, любимцы нисколько не раскаиваются, а очень даже гордятся своими проделками.

Хорошего дня и неуловимого настроения!