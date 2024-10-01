1 октября: острый латте со вкусом курицы и энтузиаст создал уникальный музыкальный инструмент

Доброе утро! Врываемся в новый месяц и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все еще тепло! Сегодня днем в Туле будет ясно, а температура же прогреется до +22 градусов.

KFC, известная сеть ресторанов быстрого питания, недавно удивила своих китайских клиентов, представив новый необычный напиток - острый латте со вкусом курицы. Несмотря на то, что такое необычное сочетание может показаться странным, покупатели нашли новинку "на удивление неплохой". И неудивительно, ведь в основе рецепта лежит знаменитая курочка с секретными специями от самого полковника Харланда Сандерса.

Этот смелый эксперимент KFC, безусловно, привлек внимание публики. Для многих любителей как кофе, так и куриных блюд, этот напиток стал приятным открытием, доказывающим, что порой самые необычные сочетания могут оказаться на удивление удачными.

Слушаем Luvcat - He's My Man.

Фрон Райли, страстный поклонник музыки, представил свое творение - струнный инструмент под названием fron2. Этот уникальный инструмент, созданный вручную из красного дуба и металлического корпуса, поражает своим многогранным звучанием, которое напоминает целый оркестр из саундтрека к фильму "Интерстеллар".

Особенность fron2 заключается в его вращающихся струнах, позволяющих создавать завораживающие, космические звуки. На данный момент это единственный экземпляр инструмента, но Райли планирует начать производство fron2 на заказ, используя различные материалы для создания уникальных вариаций.

Музыкант-энтузиаст надеется, что его творение вдохновит других на создание инновационных музыкальных инструментов, способных открывать новые грани звука и эмоций.

Организаторы престижной премии Comedy Wildlife Photography Awards 2024 объявили список финалистов, в который вошли по-настоящему забавные и трогательные снимки дикой природы.

Одним из самых запоминающихся кадров стало фото задумчивого шимпанзе, словно размышляющего о чем-то важном. Не менее очаровательна и лягушка, застывшая в позе йога, а свирепый взгляд рычащей львицы заставляет улыбнуться.

Завораживающего настроения!