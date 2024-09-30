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Утро в Туле
30 сентября: чемпионы гримас и «Союзмультфильм» запускает конструкторы

30 сентября: чемпионы гримас и «Союзмультфильм» запускает конструкторы

Доброе утро! Начинаем новый день и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

Захватите куртку. Сегодня в Туле будет пасмурно, а воздух прогреется до +16 градусов.

В городе Эгремонт (Англия) прошел ежегодный чемпионат мира по гурнингу, где участники соревновались в мастерстве кривляния. Оценку их выступления давала коллегия из пяти судей.

В мужской категории 52-летний Томми Мэттинсон стал победителем в 19-й раз подряд. Он отметил, что в этом году конкуренция была особенно сильной и выразил желание завоевать 30 титулов. Томми, чей отец также был чемпионом по гримасам, начал заниматься этим искусством с раннего возраста, подражая своему папе. "Когда я напрягаю лицо, я погружаюсь в свою зону, не слышу толпы и ничего не чувствую," - поделился он.

А среди женщин победу одержала 37-летняя Клэр Листер, которая занимается кривлянием с подросткового возраста. Она участвует в соревнованиях с 2013 года и пропустила только один чемпионат из-за рождения ребенка.

Начинаем неделю вместе с Foster The People - Houdini.

Компания «Союзмультфильм» совместно с Inventive Toys анонсировала выход новой линии конструкторов в стиле Lego, вдохновленных популярными советскими мультфильмами.

В коллекцию войдут 18 наборов, включая персонажей из таких культовых произведений, как «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух» и «Тайна третьей планеты». Ожидается, что продажи начнутся 15 октября, а цены на комплекты стартуют от 1000 рублей.

Сегодня существует множество способов увековечить домашних питомцев, помимо фотографий. Например, канадская художница Хелен Вайолет создает гиперреалистичные скульптуры кошек и собак. Несмотря на размеры, её работы выглядят как живые.

Интересного настроения!

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сегодня, в 06:00 +2

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