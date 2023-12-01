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  5. 1 декабря: Кот, который гулял сам по себе и осьминог-испытатель - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
1 декабря: Кот, который гулял сам по себе и осьминог-испытатель

1 декабря: Кот, который гулял сам по себе и осьминог-испытатель

Доброе утро! Вот и наступила зимушка-зима. Начинаем отсчёт до Нового года и читаем только хорошие новости.

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до -4 градусов. В субботу сохранится такая же погода. А в воскресенье будет больше снега и до -3 градусов.

В Англии произошло настоящее чудо. Пропавший 11 лет назад кот по кличке Тоби нашелся и вернулся к своим хозяевам, семейству Алланов.

В 2012 году Алланы переехали из деревни Галли-Коммон в город Лонг-Шут, но Тоби потеряли. Семья пыталась найти своего питомца, но безуспешно. Недавно бездомного кота обнаружили на улице в городе Бедфорт. Женщина, нашедшая кота, обратилась в Службу защиты кошек, где удалось найти информацию о пропавшем питомце.

Так, благодаря общим усилиям, пропавший кот смог вернуться домой, к своим любящим хозяевам. Хозяйка Алланов отметила, что больше всего возвращению Тоби обрадовался их младший сын Чарли, который был в шоке от такого неожиданного поворота событий.

Сегодня в на повторе-Mylène Farmer - Appelle mon numéro.

Американский инженер Марк Робер провел увлекательный эксперимент, чтобы проверить интеллект осьминогов. Для этого он соорудил полосу препятствий, состоящую из девяти секций, и расположил в конце пути любимое лакомство для осьминога - креветок.

Марк купил самку осьминога в магазине и начал свой эксперимент. Сначала он поместил осьминога на стартовую позицию и включил таймер. Осьминогу предстояло пройти через различные секции полосы препятствий, включая туннели, вращающиеся платформы и даже платформу с водой, которую нужно было пересечь.

Таким образом, эксперимент Марка доказал, что осьминоги являются довольно умными существами и способны решать сложные задачи. 

В социальных сетях набирает популярность новый тренд - пользователи просят ChatGPT создавать абсурдные изображения, которые становятся все более безумными с каждой последующей генерацией. Например тут пользователь попросили сгенерировать максимально русскую картинку.

Классного настроения!

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