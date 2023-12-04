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  5. 4 декабря: Ресторан, в котором приносят еду с "экрана" и 360 тысяч огоньков на елках - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
4 декабря: Ресторан, в котором приносят еду с "экрана" и 360 тысяч огоньков на елках

4 декабря: Ресторан, в котором приносят еду с "экрана" и 360 тысяч огоньков на елках

Доброе утро! До Нового года осталось 28 дней. Вы уже придумали как проведёте праздники: активно или будете отсыпаться? Делитесь в комментариях и читайте только хорошие новости!

Настоящий мороз.Сегодня в Туле будет опять снежно , а температура воздуха опустится до -7 градусов, а ощущаться будет на все -14 градусов.

 

В США недавно открылся уникальный ресторан-кинотеатр под названием “Fork’n Film”. Особенность заведения заключается в том, что гостям предлагается попробовать те же блюда, которые персонажи фильмов и сериалов едят на экране. Таким образом, посетители могут окунуться в атмосферу кино и насладиться любимыми фильмами и сериалами, одновременно наслаждаясь вкусной едой.

Ресторан предлагает широкий выбор блюд, включая гамбургеры, пиццу, пасту, суши и многое другое. Гости могут выбрать любой фильм или сериал, который они хотят посмотреть, и наслаждаться просмотром на большом экране, расположенном в центре зала. Кроме того, ресторан также предлагает различные акции и скидки для своих клиентов.

Ждём альтернативу в России!

Сегодня Live в кайф вместе с Zivert.

1 декабря в рамках выставки “Россия” прошло уникальное событие - зажжение 360.000 огоньков на 90 рождественских елках. Это масштабное освещение имеет все шансы быть записанным в книгу рекордов. Каждая елка была украшена в честь определенного региона России и в соответствии с традициями местных промыслов.

Церемония зажигания началась с обращения 18 Дедов Морозов разных национальностей, которые дали символический сигнал к началу зимы и рассказали о традициях украшения елок в своих регионах.

К примеру, елка Чукотки была наряжена игрушками из китовых усов, в Адыгее использовали бархатные шарики с национальными орнаментами.

Многие из нас привыкли к обычным бисквитным тортам с кремом и украшениями из роз. Однако за последнее время кондитерское искусство значительно продвинулось вперед, и роскошные масляные десерты уже не в моде. Сейчас у кондитеров новый тренд- это максимально реалистичные торты. 

Удивительного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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