5 декабря: Устройство для контроля за сновидениями и фитнес тренажеры нового уровня

Доброе утро! До Нового года осталось 27 дней. Какой фильм Ваш любимый Новогодний фильм? Рассказывайте в комментариях и читайте хорошие новости!

Холода наступают. Сегодня в Туле будет опять много снега, а температура днем опуститься до -6 градусов.

Стартап “Prophetic” представил революционное устройство под названием “Halo”, которое позволит пользователям контролировать свои сновидения. Это открытие может иметь огромное значение для продуктивности, творчества и даже психического здоровья.

Halo - это компактное устройство, которое подключается к голове пользователя через беспроводные наушники. Оно использует технологию мозговых волн для того, чтобы помочь пользователю оставаться в состоянии осознанного сна. В этом состоянии мозг продолжает работать, даже когда тело спит.

С помощью Halo пользователи смогут продолжить работу над проектами, которые они начали в течение дня. Они смогут дорисовывать сложные макеты, писать код или даже разыгрывать возможные диалоги с клиентами. Устройство также поможет расслабиться и отдохнуть, позволяя пользователям включить в голове выдуманный мозгом фильм или сериал и наслаждаться им во сне.

Несмотря на то, что устройство находится на стадии разработки, его цена уже определена - 140 000 рублей. Первые поставки ожидаются в 2025 году, и они будут доступны по всему миру.

Это открытие может стать настоящим прорывом в области психологии и нейронаук, а также улучшить качество жизни миллионов людей.

Сегодня бежим по своим делам вместе с twenty one pilots под песню Ride.

В Германии на рынке появились в продаже новые фитнес-тренажеры с поддержкой виртуальной реальности (VR). Эти устройства позволяют пользователям почувствовать себя настоящими спортсменами, а также испытать ощущения, которые недоступны в реальной жизни. С помощью VR-технологий, пользователи могут “летать” в воздухе, “бегать” по саваннам Африки или даже “превращаться” в леопарда.

Разброс цен на эти тренажеры достаточно велик - от 1400 евро до 17 000. Это зависит от комплектации и возможностей конкретного устройства.

Несмотря на высокую стоимость, эти тренажеры уже привлекают внимание многих людей, желающих разнообразить свои тренировки и получить новые впечатления. Ведь VR-технологии позволяют погрузиться в мир спорта и приключений, делая процесс тренировки более увлекательным и интересным.

На дорогах можно встретить множество интересных персонажей, но кого точно не ожидаешь увидеть, то это котиков-водителей. В данной фотоподборке мы собрали несколько забавных фотографий котов-водителей, которые не оставят вас равнодушными.

Милого настроения!