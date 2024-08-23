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  5. 23 августа: путешествие в микромир и ночник-ларек из детства - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
23 августа: путешествие в микромир и ночник-ларек из детства

23 августа: путешествие в микромир и ночник-ларек из детства

Доброе утро! Вот мы и добрались до пятницы. Не теряем бодрый настрой и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +23 градусов. В субботу  ожидается аналогичная погода, а воскресенье в городе станет ясно и +26 градусов.

Автор канала Epic Spaceman создал увлекательное видео, в котором он в буквальном смысле погружается в микромир, уменьшаясь до размеров монеты, эритроцита и даже молекулы ДНК.

Это кинематографичное путешествие позволяет зрителям взглянуть на окружающий мир под совершенно новым углом и оценить удивительные масштабы и сложность микроскопических объектов, которые обычно невидимы для человеческого глаза.

Видео сочетает в себе высококачественную визуальную составляющую, научные факты и захватывающее повествование, предлагая зрителям уникальную возможность исследовать "микровселенную" вместе с автором.

Начинаем день вместе с Godsmack - Bulletproof 

Ребята из творческой мастерской "Капля света" создали настоящий шедевр для ценителей ностальгии - ночник в виде старого доброго ларька.

Мастера из Жуковского подошли к деталям с особой тщательностью - на витрине ночника-ларька есть даже миниатюрная полка для сумок и решетка, а в центре красуется очаровательный котик. Стоимость этого чуда составляет 5200 рублей.

Ночник-ларек можно оставить в аутентичном ржавом виде, создающем атмосферу настоящего ретро, или раскрасить его на свой вкус, придав изделию личный, неповторимый стиль. 

Мы собрали самые необычные и забавные знаки, которые можно встретить в самых неожиданных местах. От абсурдных предупреждений до креативных указателей — каждая фотография рассказывает свою историю и вызывает улыбку. 

Забавного настроения!

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