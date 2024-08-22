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Утро в Туле
22 августа: возрождение винила и

22 августа: возрождение винила и

Доброе утро! Просыпаемся, потягиваемся, завариваем кофе, а еще не забываем только хорошие новости. Поехали!

И даже тучки расступились. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Музыкальный лейбл "Фирма Мелодия" намерен открыть новый завод по производству виниловых пластинок в Новосибирске. В проект планируется инвестировать около 150 миллионов рублей, а запуск производства запланирован на весну 2025 года.

Новый завод позволит "Фирме Мелодия" выпускать свыше 100 тысяч пластинок в год, включая композиции из своего обширного каталога, а также продукцию под заказ. В настоящее время в России функционирует только один завод по производству винила — "Ультра продакшн".

Открытие нового предприятия "Фирмы Мелодии" позволит увеличить предложение виниловых пластинок на отечественном рынке, а также обеспечит возможность экспорта продукции за рубеж. Это станет важным шагом в возрождении популярности винила в России и поддержке отечественной музыкальной индустрии.

Сегодня слушаем Серенаду Трубадура - Муслим Магомаев & Инструментальный оркестр п/у Константина Кримца.

Австралийки Линли  и Джанетт попали в Книгу рекордов Гиннесса со своей необычной традицией. В 1963 году подруги договорились ежегодно на дни рождения обмениваться одной и той же открыткой с изображением зайца в клетчатой шляпе, каждый раз добавляя год отправки. Эта уникальная практика не только позволила им сэкономить значительные средства на открытках, но и стала бесценным свидетельством их многолетней дружбы.

Спустя десятилетия, Линли и Джанетт гордятся тем, что их традиция стала частью мировых рекордов. Эта открытка, которой уже более 50 лет, наглядно демонстрирует силу и верность их отношений, сохранившихся на протяжении всей жизни. Женщины с радостью продолжают ежегодно обмениваться этой памятной открыткой, отмечая каждый год своей неразрывной дружбы.

В этой фотоподборке мы приглашаем вам насладиться волшебством облаков, которые принимают самые удивительные формы. От нежных пушистиков до величественных фигур, которые словно рассказывают свои истории. 

Воздушного настроения!

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