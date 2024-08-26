26 августа: бриллиант весом в полкилограмма и каскадер, преодолел скорость 257 км/час на ногах

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, поэтому надо начинать его правильно: порция крепкого кофе и немного хороших новостей. Поехали!

Жара. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха составит до +28 градусов.

В Ботсване был обнаружен крупнейший из ныне существующих алмазов, в 2492 карата (около 498 граммов). Это второй по величине алмаз в истории после знаменитого "Куллинана", найденного в 1905 году в Южной Африке.

"Куллинан" изначально весил 3106 карат, но впоследствии был расколот на несколько частей. Крупнейший из его ограненных осколков - бриллиант "Большая звезда Африки" весом 530 карат - украшает скипетр короля Эдуарда VII, который хранится в британском Тауэре.

Открытие нового гигантского алмаза в Ботсване подтверждает, что в недрах Африканского континента все еще могут быть обнаружены уникальные по размерам драгоценные камни. Это поднимает интерес к дальнейшим геологическим изысканиям и разработке месторождений на африканском юге.

Сегодня слушаем кавер версию на песню Ирины Алегровой в исполнении IOWA.

Мотоциклист-каскадер Джонни Дэвис установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом. На взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон в Йоркшире (Англия) мужчина разогнал свой модифицированный мотоцикл до 256,7 километров в час, спрыгнул на асфальт и ухватился за специально спроектированный задний поручень.

Этот подвиг стал третьим достижением Джонни, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Однако сам каскадер признался, что во время выполнения трюка думал лишь об одном: "Надеюсь, я побил рекорд, потому что я не хочу делать это снова".

Предыдущий рекорд в данной дисциплине был установлен Гэри Ротвеллом в 1999 году. Тогда он скользил за мотоциклом со скоростью 251,54 километра в час.

Буханка – это не просто автомобиль, это символ русской изобретательности, силы духа и любви к приключениям. Неудивительно, что она завоевала сердца фанатов по всему миру, от Американских кемперов до Японского тюнинга.

Любознательного настроения!