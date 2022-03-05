5 марта: новая книга Стивена Кинга и NFT-коллекция из 7,9 млрд рисунков для каждого жителя Земли

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до -2 градусов. В понедельник нас ждет дождь со снегом и до -1 градуса. А уже во вторник придет снег и до -3 градусов.

Поклонникам творчества Стивена Кинга будет что почитать в ближайшее время. Писатель анонсировал новую книгу — роман «Холли». Он расскажет о девушке по имени Холли Гибни, которая уже не раз появлялась в произведениях автора, но никогда не была главной героиней.

Публике она известна в первую очередь по трилогии «Мистер Мерседес» и одноименному мини-сериалу по ее мотивам. Также Гибни появилась в качестве второстепенного персонажа в сериале «Чужак», снятом по роману Кинга. Холли страдает от обсессивно-компульсивного расстройства и синестезии, но несмотря на это очень наблюдательна и выступает в роли талантливого детектива.

Подробностями о книге Кинг поделился в эфире подкаста The Kingcast от Bloody Disgusting. «Я не мог просто так оставить Холли Гибни из книги "Мистер Мерседес". Она должна была стать второстепенным персонажем, но в итоге получила столько внимания в книге и украла мое сердце. Я только что закончил роман, который называется "Холли", и он полностью посвящен ей», — заявил писатель. Теперь фанаты с нетерпением ждут публикации книги и гадают, будет ли у нее киноадаптация.

Сегодня слушаем Foals - 2am.

Голландский художник Дадара создал необычную NFT-коллекцию, получившую название CryptoGreymen. И кажется, это самая крупная диджитал-серия в истории. В нее вошло 7,9 млрд неосязаемых произведений. Все они одинаковы: на каждом из цифровых изображений представлен персонаж Greyman. С английского его имя можно перевести как «Серый человек». Это угрюмый офисный работник: в костюме и с портфелем в руке. Дадара создал этот образ в 90-х, и с тех пор он то и дело фигурирует в его творчестве.

Внушительное число пиксельных копий Greyman — 7 907 414 597 — было выбрано неслучайно. Ровно такое же количество людей, если верить последним данным, населяет нашу планету. Таким образом, Дадара превратил NFT-коллекцию в социальный эксперимент. Художник предлагает каждому жителю Земли приобрести его работу в цифровом формате. Каждому рисунку будет присвоен порядковый номер.

Предметы из коллекции CryptoGreymen будут продаваться в криптовалюте. За один рисунок придется заплатить один токен Matic. Цена вполне приемлемая: чуть больше 1,5 долларов за произведение. Так создатель проекта хочет выяснить, сколько человек на планете готовы приобрести его изображения и как в дальнейшем будет развиваться судьба его персонажа Greyman. Об этом Дадара сообщил в инстаграме.

Одна из самых прекрасных особенностей домашних питомцев — это то, что они готовы дарить свою любовь, заботу и поддержку. Вот почему коты и собаки так часто заводят себе друзей, и порой эта дружба бывает очень необычной! Как показывают многочисленные примеры, коты отлично ладят с попугаями и кроликами, а собаки тепло дружат с лошадьми и поросятами. Вот, взгляните на таких неочевидных приятелей сами!

Хорошего дня и дружелюбного настроения!