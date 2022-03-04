4 марта: создание вечного гравитационного поезда и захватывающий стрим с приземлением самолетов

Доброе утро! Совет №1: начните вести дневник. Сделайте это своей «миссией» - донести до потомков происходящее вашими глазами. Не думайте, что это глупо и никому не нужно. Это не так. Совет №2: прочитайте хорошие новости, и пусть это будет первым, что вы занесете в свой дневник.

Когда-нибудь тучи разойдутся. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха будет около -2 градусов.

Горнодобывающая корпорация Fortescue и британская компания Williams Advanced Engineering (WAE) представили проект первого в мире гравитационного поезда, который в теории может работать бесконечно.

Разработка, получившая название Infinity Train, отличается нулевым уровнем выбросов. Поезд будет использовать энергию гравитации для перезарядки аккумуляторных систем. Он создан для перевозки железной руды. Infinity Train присоединится к «зеленому» парку Fortescue и будет способствовать тому, чтобы компания стала крупным игроком на растущем мировом рынке экологически чистого транспортного оборудования.

На сайте компании появилось амбициозное заявление, в котором говорится, что инженеры хотели подтолкнуть бизнес-лидеров и политиков во всем мире к осознанию того, что ископаемое топливо — это всего лишь один из источников энергии. При создании поезда они сделали ставку на другие ресурсы — более эффективные, дешевые и экологичные.

Авторы проекта утверждают, что он обладает огромным бизнес-потенциалом. Они надеются на коммерциализацию этой технологии в глобальном масштабе. «Infinity Train может стать самым эффективным аккумуляторным электровозом в мире», — говорится на сайте компании.

Сегодня слушаем Fontaines D.C. - I Love You.

18 февраля на Великобританию обрушился шторм «Юнис», из-за которого в стране объявили красный уровень опасности и порекомендовали жителям не покидать дома. Скорость ветра достигает 145 км/ч, что грозит серьёзными разрушениями и отключением электроэнергии. Несмотря на сильный ветер, лондонские аэропорты продолжают принимать самолёты, хотя многие рейсы отменяют.

Во время шторма десятки тысяч пользователей соцсетей начали смотреть стрим с ютуб-канала Big Jet TV, который ведёт британский споттер и энтузиаст Джерри Дайер. Он находится в лондонском аэропорту Хитроу, снимает попытки самолётов приземлиться и описывает происходящее словно спортивный комментатор, пока зрители «болеют» за то, чтобы их «любимчики» смогли выйти на посадку.

Из-за сильного ветра самолёты с трудом пытаются зайти на взлётно-посадочную полосу. Иногда кажется, что некоторые накреняются и вот-вот упадут. Когда один из самолётов дрейфовал к земле, Дайер отметил: «Спокойно, сынок, спокойно, спокойно». Когда судно успешно приземлилось, споттер похвалил пилота: «Отлично выполнено».

Некоторым не удаётся посадить самолёт — у пилотов есть только три попытки приземлиться в Хитроу, после чего они должны отправиться в запасной аэропорт. «О, нет, он не приземлился. Нет! Уже пятый», — закричал Дайер, когда шасси судна почти соприкоснулись с асфальтом.

Пока к стриму присоединялось всё больше зрителей, в соцсетях стали шутить, что все британцы смотрят Big Jet TV вместо обычных телевизионных программ и даже футбола. На пике трансляцию смотрели около 200 тысяч пользователей.

Когда люди готовятся стать родителями, часто в их голове рисуются исключительно идеальные картинки. И чтобы узнать всю правду, можно посмотреть на бывалых мам и пап — причём не обязательно людей! Просто взгляните на домашних питомцев, которые обзавелись потомством: каждый день они проявляют невероятное терпение и терпят самые разные детские выходки. Так что даже животные подтверждают: родительство — это самый настоящий вызов!

Хорошего дня и стойкого настроения!