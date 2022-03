9 марта: расшифровка хрюканья свиней и самая редкая монета в мире

Доброе утро! Собрали для вас немного хороших новостей. Поехали!

Все прояснится. Сегодня в Туле небольшой снег и малооблачная погода, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

Ученые из Копенгагенского университета разработали ИИ-переводчик свиней. Он расшифровывает их хрюканье, фырканье и визг, воспринимая звуки как конкретные эмоции. Инструмент можно использовать для автоматического мониторинга состояния животных, дабы с ними лучше и правильнее обращались на фермах и в других местах их обитания. Дело осталось за малым: сделать инструмент простым и общедоступным во благо поросят.

«Теперь нам нужен тот, кто захочет превратить алгоритм в приложение, которое фермеры смогут использовать для улучшения состояния своих свиней», — сказала доктор Элоди Брифер, эксперт по общению с животными и по совместительству руководитель исследования.

Вместе с международной командой ученых Брифер обучила нейросеть распознавать, испытывают свиньи положительные эмоции, вроде счастья и воодушевления, или отрицательные эмоции, такие как страх и стресс. По данным The Guardian, во время обучения использовались аудиозаписи и данные о поведении животных в различных ситуациях, с которыми они сталкиваются на протяжении всей жизни.

Большая часть материала была записана на фермах и в других местах, где содержат животных. Но кое-что было получено из экспериментальных вольеров, где за свиньями очень пристально наблюдали: давали им игрушки, еду и незнакомые предметы, чтобы те с интересом их исследовали и пробовали.

Ученые выяснили, что в неприятных ситуациях поросята более пронзительно визжат. С негативом у них связаны драки, кастрация и ожидание на скотобойне. С позитивом — беготня и воссоединение с семьей. Низкое хрюканье и что-то наподобие лая свиньи издают вне зависимости от ситуации, а прерывистое хрюканье — когда им хорошо.

По словам ученых, свинопереводчик правильно классифицировал 92% звуков. Но на этом исследования не заканчиваются. Специалисты собираются изучить новые записи, чтобы досконально разобраться в психологии животных.

Death Cab for Cutie - Waiting For The Sunrise.

Археологи обнаружили редчайшую вещь, история которой начинается с III века нашей эры. Это золотая монета с изображением римского императора Волузиана. Музейные работники нашли ее в венгерском Капошваре. На одной стороне монеты изображен сам император, а на другой — олицетворяющая свободу богиня Либертас. Волузиан был императором совсем недолго, с 251 по 253 года нашей эры. Из-за этого монеты с его изображением встречаются крайне редко.

Археологи признают, что обнаружение такую вещи — огромная удача. Но, несмотря на это, они так и не сумели определить, кому она принадлежала. «Вероятно, для ее бывшего владельца это было серьезной утратой», — рассказал один из ученых в интервью изданию Live Science. Музейные работники нашли на лишь одну золотую монету, поэтому ее, скорее всего, просто обронили. Редчайшая находка была обнаружена во время раскопок римского поселения на юго-западе страны.

«Мы сохраняем точное месторасположение этого объекта в тайне, потому что все еще ведем археологические исследования, — сообщили ученые. — Незаконные раскопки с металлоискателями — большая проблема в Венгрии, поэтому пока мы не можем раскрыть конкретную локацию». По словам исследователей, находка весит 5,6 грамм. Это ауреус — золотая монета, введенная в обращение во время Второй Пунической войны. При этом номинал, который называется бинио, делает ее еще большей редкостью. Такие монеты начали чеканить еще в I веке до н.э.

В этом же регионе обнаружили более распространенные серебряные и бронзовые монеты, а также ключи и украшения. Сейчас находка вошла в нумизматическую коллекцию музея Рипль-Ронаи. Прежде в нем была лишь одна римская золотая монета.

Художник Илья Сталлоне, как нескромно назвался сам автор в своём аккаунте в Инстаграм, создал прекрасную серию иллюстраций, посвящённую знакам зодиака. Да не просто так, а в средневековом стиле. Своими работами он попал в самое сердечко пользователей, ведь смотреть на изображения средневековых мастеров без умиления просто невозможно! В исполнении Ильи зодиакальный пантеон заиграл новыми красками!

Хорошего дня и прогнозируемого настроения!