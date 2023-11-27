27 ноября: Терапия от коров и остановка на колесах

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, поэтому надо начинать его правильно: порция крепкого кофе и немного хороших новостей. Поехали!

И снова снег. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит до +3 градусов.

В Британии на ферме Фионы Уилсон начали принимать гостей для снятия стресса с помощью анималотерапии. Люди могут обнимать и чистить коров, гулять с телятами, чтобы избавиться от тревог, страхов и эмоциональных проблем. Стоимость трехчасового сеанса - 50 фунтов (примерно 5,5 тыс. рублей).

Идея возникла у Фионы спонтанно после наводнения, когда она вынуждена была сократить число дойных коров. Но к некоторым животным так привязалась, что решила оставить их. Теперь они “работают” анималотерапевтами. Коровы пять месяцев обучались спокойно вести себя с незнакомцами. Перед встречей с гостями они получают дополнительную еду, чтобы быть в добром настроении. На ферму приходят гости не только из Британии, но и из других стран, например, недавно была женщина с Гавайских островов.

Тянемся и зеваем вместе с Blondie-Heart of glass.

Блогер «Серега Сварщик», проживающий в Ставрополе, продемонстрировал свою креативность и оригинальность, собрав автобусную остановку на колесах. Он использовал каркас обычной остановки и установил в него небольшой двигатель и рулевое управление в виде рычага, после чего собственноручно проехал на этом необычном транспортном средстве по центральным улицам своего города, чем привлек внимание не только жителей, но и сотрудников правоохранительных органов.

Сам блогер выложил видео своей поездки в социальные сети, где оно быстро стало популярным. В комментариях пользователи оценили его креативность и юмор, однако нашлись и те, кто осудил такое поведение, считая его опасным и безответственным.

Косплей - это хобби, которое заключается в переодевании в персонажей из книг, фильмов, мультфильмов и даже в реальных людей. Если раньше это считалось детской забавой, то сейчас это стало полноценным видом искусства. Каждый год на фестивалях, таких как Comic Con, собираются тысячи людей, чтобы показать свои костюмы и перевоплотиться в любимых персонажей.

Творческого настроения!