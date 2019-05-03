3 мая: крестьянский бунт в Тульской губернии обсуждала вся Россия

3 мая 1879 г. для проведения описи крестьянского имущества в с. Люторичи нынешнего Узловского района, а тогда Епифанского уезда, приехало местное начальство: исправник, становой пристав, урядник. Узнав об этом, крестьяне собрались у волостного правления, кричали, что они не допустят описи. У многих в руках были вилы, палки, камни. В итоге случившиеся крестьянские волнения стали знамениты на всю Россию.

Село Люторичи принадлежало графу В. А. Бобринскому. Долгое время управляющим имением был немец Август Фишер, которого крестьяне прозвали «кровопивец». Самому помещику было не до мужиков – он был страстным охотником, разводил лошадей, высоко ценился при дворе, а все дела по хозяйству доверил управляющему. Особенное недовольство крестьян вызывал тот факт, что их наделы были расположены чересполосно с помещичьей землей, а за любое, даже незначительное нарушение границы, полагались не только высокие штрафы, но и грабительские проценты, если деньги не платились в срок. Поскольку вовремя почти никто не мог платить, крестьяне жили в состоянии перманентного долга. Фишер неизменно заводил на крестьян судебные дела, за десять лет их было открыто свыше 350. В случае неуплаты или неотработки долга у крестьян по суду могли отобрать избу, корову и все, что найдется в доме. В конце концов на основании заявления Фишера тульский окружной суд вынес решение взыскать с крестьян с. Люторичи огромную сумму в 6 640 рублей.

Почти всей деревней, за исключением женщин и детей, мужики 3 мая пошли в село Бобрики на поклон к графу просить о неразорении. К начальству вышли женщины, старики и подростки. Никакого сопротивления они не оказали. Просили подождать с описью, надеясь на заступничество А. В. Бобринского. Однако барин изволил почивать, поэтому делегацию не принял. Граф А. В. Бобринский, зная об этом, «не хотел положить конец подобному злу», скажет потом на процессе адвокат Ф. Н. Плевако.

4 мая в Люторичи, узнав о беспорядках, прибыло губернское начальство: вице-губернатор князь Урусов, губернский прокурор. Однако и им не удалось уговорить крестьян согласиться на опись их имущества.

Тогда 5 мая по вызову вице-губернатора в Люторичи прибыла военная команда — батальон Тверского полка в составе 400 вооруженных солдат. Группа чиновников под прикрытием взвода солдат направилась производить опись, и тут же была атакована местными жителями, которые начали избивать переписчиков. В этот момент на колокольне раздался звон, и, по словам начальника военной команды, «солдаты растерялись, не знали что делать, так как приказано было употреблять оружие».

На помощь окруженному взводу пришли остальные солдаты военной команды, которым удалось оттеснить крестьян.

19 зачинщиков были арестованы. На следующий день под угрозой применения оружия, опись все же началась. Батальон оставался в Люторичах до 9 мая, когда опись была закончена.

События в Люторичах завершились громким процессом в Московской судебной палате. К суду были привлечены 34 крестьянина, активно участвовавших в люторических волнениях. Во многих центральных газетах и журналах печатались отчеты о процессе.

Обвиняемых защищал знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако: «Господа судьи и господа сословные представители! Наружу рвется и просится решающий вопрос: вы можете заткнуть уши, зажмурить глаза, зажать мои уста, но все равно факты и правда изученного дела пробьются насквозь».

Громкое дело длилось почти три недели. Адвокат Ф. Н. Плевако не только взял на себя защиту всех обвиняемых, но и расходы по их содержанию в течение всего процесса. В своей речи защитник обратил внимание на причины, побудившие крестьян к протесту: малоземелье, бедность, неграмотность, беззащитность перед Фишером.

Плевако закончил свою речь так: «О судьи! Глаза крестьян умеют плакать. Их загорелые груди вмещают в себе страдальческие сердца; их несвязные речи хотят, но не умеют ясно выражать своих просьб о правде, о милости. Люди они, человеки! Судите же по человечески». После этих слов в переполненном зале суда, по свидетельству очевидца, «гремели рукоплескания взволнованных и потрясенных слушателей».

Суд вынужден был оправдать большинство подсудимых. Лишь трое мужиков получили четырехмесячное заключение и одна крестьянка однодневное.

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