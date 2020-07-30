30 июля: родился герой войны Илья Мусатов, бомбивший глубокие тылы врага

Сто лет назад, 30 июля 1920 г., в деревне Соньшино Студенецкой волости Веневского уезда Тульской губернии родился военный летчик Илья Иванович Мусатов — Герой Советского Союза.

Через три года его семья переехала в Москву. Работал токарем на заводе «Авиаприбор» в Москве. В 1940 году окончил Ленинградский аэроклуб г. Москвы, и уже с апреля на службе в армии. В 1941 году окончил Кировабадскую военную авиационную школу летчиков в Азербайджане.

Участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 — марте 1942-го — летчик 454-го дальнебомбардировочного авиационного полка, в марте-сентябре 1942 г. — летчик 818-го дальнебомбардировочного авиационного полка, в сентябре 1942 — феврале 1943 — летчик 10-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.

Воевал на Крымском, Сталинградском и Юго-Западном фронтах. Участвовал в обороне Крыма и Донбасса, Сталинградской битве, а также в Курской битве, снятии блокады Ленинграда, освобождении Правобережной Украины, Крыма и Белоруссии, Будапештской, Кёнигсбергской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

Многократно возвращался на базу на разбитой машине, с дырами в плоскостях, на одном моторе, с перебитыми рулями управления.

Советская дальнебомбардировочная авиация наносила бомбовые удары по стратегическим центрам и важнейшим коммуникациям врага в глубоком тылу.

16 апреля 1943 года в газете «Правда» было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что в ночь на 15 апреля советские самолеты совершили налет на Данциг и Кёнигсберг и подвергли бомбардировке военные объекты этих городов. В Данциге возникло много пожаров и наблюдались сильные взрывы, особенно в расположении нефтяных складов. В Кёнигсберге большие пожары произошли в гавани и на товарной станции.

В этой информации впервые в печати встречается фамилия Мусатова: «От бывалых летчиков не отстала и молодежь. Гвардии сержант И. Мусатов и штурман гвардии капитан А. Торопов точно привели свой корабль к городу и обрушили смертоносный металл на военные объекты Данцига». Гвардии сержант (!) был командиром ДБ-3ф, а гвардии капитан (!) у него был штурманом. Ещё в экипаж входили стрелок-радист гвардии старшина Малик Чарыев и стрелок гвардии сержант Дмитрий Никитин. Впрочем, скорее всего путаница в званиях возникла по требованиям военной цензуры.

Газетные сообщения о бомбардировках военных объектов врага в Кенигсберге, Данциге, Тильзите, Инстенбурге стали появляться одно за другим. Вот одно из этих сообщений: «В ночь на 29 апреля большая группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях произвела налет на г. Кенигсберг. На военные и промышленные объекты Кенигсберга сброшены фугасные и зажигательные бомбы. Наши летчики наблюдали взрывы и большие пожары, пламя которых видно было за 100 километров. Все наши самолеты, кроме одного, вернулись на свои базы».

В августе 1943 года за особо выдающиеся заслуги в выполнении заданий командования на фронте Илье Ивановичу Мусатову вручили орден Ленина.

19 августа 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. К тому времени Илья Мусатов совершил более 200 боевых вылетов. Всего за время войны совершил 287 боевых вылетов на бомбардировщике Ил-4.

После войны до 1950 года продолжал службу заместителем командира авиаэскадрильи в Дальней авиации. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию (Монино) и 29-ю военную офицерскую авиационную школу боевого применения Дальней авиации (город Нежин Черниговской области). Служил в Дальней авиации командиром авиаэскадрильи и заместителем командира авиаполка (на Украине), а в 1956—1960 — командиром авиаполка и 1-м заместителем командира авиадивизии (на Дальнем Востоке).

В 1962 году окончил Военную академию Генштаба. В 1962—1963 — командир тяжёлобомбардировочной авиадивизии (в Белоруссии), в 1963—1965 — командир морской ракетной авиадивизии (ВВС Балтийского флота). В 1965—1968 — начальник Службы безопасности полётов Авиации ВМФ. С 1968 года — старший научный сотрудник 30-го Центрального научно-исследовательского института ВВС.

С сентября 1973 года полковник И. И. Мусатов — в запасе.

В 1973—1980 годах работал заместителем начальника Управления аварийно-спасательных работ и охраны аэропортов Министерства гражданской авиации СССР, в 1981—1983 — начальником отдела и начальником сектора в Государственном научно-исследовательском институте Гражданской авиации.

Умер 3 апреля 1984 года.

Фото из архива Веневского краеведческого музея

Заглавное: Мусатов Илья Иванович (в центре), перед боем, Торопов А. Д. (Герой Советского Союза, справа), Малик Чарыев (радист-стрелок). Липецк, январь 1943 г.

В подборке:

Мусатов Илья Иванович (в центре), после боя, г. Липецк, январь 1943 г.

Мусатов Илья Иванович с пионерами, на отдыхе, г. Сочи, 1946 г.

Мусатов Илья Иванович, Дальний Восток, г. Воздвиженка, 1957-1959 гг.

Встреча ветеранов АДД (авиации дальнего действия). На фото: Мусатов И.И. (2-й ряд, 4-й справа), Мусатова Т.А. (супруга Мусатова И.И., 1-й ряд, 2-я слева), Бровко И.К. (генерал-майор, в годы войны командир дивизии АДД, 1-й ряд, в центре), Сенько В.В. (дважды Герой Советского Союза, 3-й ряд, 2-й слева)