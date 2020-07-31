31 июля: показательный воздушный налет на Тулу

31 июля 1930 г. окросоавиахим провел в Туле показательное учение по организации противовоздушной обороны. В этот день на Тулу напали самолеты условного противника. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы против военной опасности, он же Международный красный день, отмечаемый в СССР 1 августа. Этот день был выбран как дата начала империалистической войны 1914 года.

Трудящихся призывали под лозунгом ХVI партсъезда и под знаменем Коминтерна неуклонно бороться против поджигателей новых войн до полной победы социализма во всем мире. В местных газетах писали, что «каждый день, каждый час трудящиеся должны готовиться к защите страны Советов от злобствующего империализма».

В эти дни окрсоветом Осоавиахима были переданы авиашколе два самолета, построенных на отчисления членов Осоавиахима Тулы; проведены различные эстафеты и общегородские стрелковые соревнования, прошли летучие митинги на предприятиях. Для участия в празднестве в Тулу пришли пешком 90 осоавиахимовцев из десяти районов округа.

Противовоздушное учение должно было широко ознакомить трудящихся со средствами и способами воздушно-химического нападения и защиты в будущей войне, привлечь внимание к учебе по ликвидации химическо-воздушной неграмотности и выявить боевую подготовку команд воздушно-химической обороны.

Определили, что нападающая сторона – самолеты (они же «синие»). Обороняющаяся – команда ВХО, дружина РОКК и т.д. («красные»).

По условиям учений воздушный соперник будет успешно сбрасывать бомбы. Разрывы их имитируются взрывными пакетами. Эти пакеты, абсолютно безвредные, условно обозначают фугасные химические и зажигательные бомбы.

Красные обязаны быстро ликвидировать последствия налета. Команды ВХО проведут дегазацию, т.е. уничтожение отравляющих веществ. Дружина РОКК продемонстрирует работу по оказанию помощи пострадавшим.

Район учения ограничивался пятачком вокруг Дома Карла Маркса – нынешнего музея самоваров на Менделеевской улице. Находиться на территории всех соседних улиц простым горожанам не воспрещалось.

Никакого ущерба и опасности эти учения для гражданского населения не представляли.

В 6 час 10 минут вечера 31 июля гудок оружзавода известил о приближении аэропланов. Несколько минут прошли в напряженном ожидании. Но вот в городской шум мощно влился нарастающий рокот моторов.

Осоавиахимовцы приготовились.

Низко, почти касаясь крыш, стремительно неслись аэропланы синих. Вот уже крылья их блеснули над домом им. Карла Маркса.

Один за другим прогрохотали четыре взрыва, окутывая улицу синим дымом.

Напротив здания окрисполкома вспыхнул пожар. Черный, едкий дым клубами тяжело поднимался вверх.

Через пару минут пожарные автомобили пожарников остановились у полыхавшего огня. Быстро приготовились. Струи воды из брандспойтов начали рубить пламя.

Пожарные работали четко: побежденный огонь быстро погас.

После этого аэропланы показались опять. Тревожный звук колокола сигнализировал о газовой атаке.

Осоавиахимовцы, одев маски, принялись за дегазационную работу, посыпая улицу обезвреживающими газы веществами.

Аэропланы ушли. Следы налета синих были быстро уничтожены.

Учения прошли успешно.

На фото: Дом Карла Маркса. 1930 г.