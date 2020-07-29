29 июля: юбилей короля спринта из Тулы Сергея Копылова

29 июля 1960 г. родился велогонщик Сергей Владимирович Копылов – трехкратный чемпион мира рекордсмен мира на дистанциях 200, 1000 и 500 м с ходу и с места, заслуженный мастер спорта СССР. Лучший велосипедист мира по версии UCI в 1982 г. Почетный гражданин Тулы.

Ему не суждено было стать олимпийским чемпионом. Но он навсегда остался великим гонщиком, одним из символов славных традиций и великих побед тульского велоспорта.

Впрочем, сначала появился на треке, не Сергей, а его старший брат – Виктор Копылов.

— Виктор пришел двенадцатилетним мальчишкой, — рассказывает тренер Сергей Сергеевич Максимов. — Они заявились вдвоем — один такой длинный-длинный, Юра Чистяков, и второй поменьше, Витя. И когда он уже в сборной Союза был, среди взрослых гонялся, появился Сережа. У них с братом разница в восемь лет. Он сначала просто колеса таскал, на гонки мы его с собой брали, а потом потихоньку-потихоньку начал входить в силу. По сути, он и детства-то не видел — с пятнадцати лет в сборной СССР.

Младший Копылов заявил о себе уже в середине семидесятых годов. И как за несколько лет до того все в Туле знали, что у нас растет будущий великий шахматный мастер, так и теперь заговорили о перспективном гонщике-спринтере, который может достичь больших вершин в спорте. Уже в пятнадцатилетнем возрасте Сергей принял участие в молодежном первенстве страны в Харькове, потом в соревнованиях на «Большой приз Тулы» и всесоюзных соревнованиях среди мужчин в Ленинабаде, где был в четверке сильнейших спринтеров.

Тогда, в семидесятые, Сергей совершил свой знаменитый фокус – проехал на спор на одном заднем колесе от дома, по проспекту Ленина, и до трека. Даже сложно представить, кому еще в наше время может прийти в голову такая сумасшедшая идея. Прийти-то ладно – а так, чтобы и воплотить ее в жизнь.

27 июля 1978 года, в канун своего восемнадцатилетия, Копылов выиграл в Тбилиси звание чемпиона СССР в спринте. В истории отечественного велоспорта еще не бывало случая, чтобы спортсмен в столь юном возрасте добивался такого успеха в самом традиционном и классическом виде соревнований. Да еще к тому времени Сергей уже обыгрывал олимпийского чемпиона чеха Антона Ткача – опять же в столице Грузии, на Большом призе Тбилиси. А на юношеском первенстве мира в Вене он встретился со своим будущим главным соперником – Лутцем Хесслихом из ГДР. Ту первую дуэль Сергей проиграл. Зато в триумфальном 1978-м сумел его обойти, став победителем юниорского первенства мира в США. Да еще там же, в Америке, занял второе место в гите на один километр.

— Именно в тот год он и родился как гонщик, — считает Сергей Максимов. — В семнадцать лет чемпион среди мужчин — это редкость.

Ну а потом все надежды уже связывались с предстоящими Олимпийскими играми в Москве. И вновь главные его соперники – знакомые все лица: Хесслих и Антон Ткач.

В квалификационном гите на 200 метров Сергей показал отменную скорость, но в спринте Хесслих обыграл его тактически, победив в двух заездах. Прежде всего, за счет опыта. Как-никак у немца перед поездкой на Олимпиаду было четырнадцать международных выездов, а у Копылова — лишь малопонятная поездка в Польшу. Лутц Хесслих в итоге стал олимпийским чемпионом.

А в борьбе за бронзовую медаль Копылов сумел одолеть Ткача — чемпиона мира 1974 и 1977 годов, причем во втором заезде профинишировал последние двести метров за 10,47 секунды — высшее достижение Олимпиад и чемпионатов мира. Выигранная в великолепном стиле бронзовая олимпийская медаль еще раз подтвердила, что перед Играми наш гонщик находился в прекрасной форме, и ему вполне было по силам обыграть Хесслиха. Это, кстати, признал и поверженный Антон Ткач, который потом сказал, что Копылов был достоин большего.

Оставалось ждать, когда Сергей сможет взять реванш за тот московский проигрыш. Это произошло на чемпионате мира в Брно, где в финале спринта ехали Копылов и Хесслих. В первом заезде только фотофиниш определил, что Хесслих был на доли секунды быстрее. Но уже в следующей попытке Хесслих не успел за рывком Копылова, и счет сравнялся – 1:1. А в решающем, третьем заезде, Копылов оказался и сильнее, и хитрее теперь уже поверженного олимпийского чемпиона. Он – чемпион мира. Впервые в своей карьере! Первый туляк – чемпион планеты в спринте!

Да еще на том же чемпионате Копылов выиграл бронзовую награду в гите на один километр!

– Немцы тогда славились своей фармакологией, которая была у них на очень высоком уровне, а мы — методикой подготовки, – рассказывает Сергей Максимов. – Немцы посмеивались: нагружать спортсменов вы умеете, а вот восстанавливать нет. И это действительно так. На Кубу вместе с семьей, как Хесслих, Копылов отдыхать не ездил. Но после поражения в Брно Хесслих проделал вдвое больший объем работы, а через год все равно уступил. Потому что мы знали главный рецепт — науки побеждать.

В финале чемпионата мира 1982 года в Англии Копылов вновь был сильнее Хесслиха. И опять для того, чтобы выявить сильнейшего, им потребовалось три заезда, и Копылов еще и отыгрывался. Рассказывают, что после победного заезда Копылов в восторге сделал по треку круг почета на одном колесе, да еще с букетом цветов в руке.

В 1983 году на чемпионате мира в Цюрихе уже Хесслих взял реванш. Радости немецкого гонщика, когда он вновь выиграл титул сильнейшего на планете, не было предела. Он сумел обыграть Копылова! А потом они обнялись, показывая, что вся злость друг на друга, все желание не уступить – только там, на полотне трека. И ни в коем случае не за его пределами.

Все теперь с нетерпением ждали, чем закончится их дуэль в следующем году, каким выйдет финал Олимпиады в Лос-Анджелесе. Но случилось то, что случилось. Советский Союз отказался посылать своих спортсменов в Америку, отомстив за подобный же шаг четырехлетней давности, когда многие сильнейшие атлеты западного мира не поехали в Москву. Копылова, это решение лишило шанса стать олимпийским чемпионом.

После того несостоявшегося олимпийского года, он решил уйти из спорта. Сам решил, а отговаривать не стали.

Потом, правда, еще долгое время иногда появлялись слухи, что Копылов хочет вернуться на трек, и уже, якобы, вновь приступил к тренировкам. Однако слухи так и остались слухами.