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Тульские тайны: Этот день в истории города
17 июня: в Туле арестовали извозчика за отказ везти пассажира

17 июня: в Туле арестовали извозчика за отказ везти пассажира

17 июня 1910 г. стали известны итоги слушаний у городского судьи 2-го участка Тулы по обвинению одного тульского извозчика в том, что он отказался в ночное время ехать с седоком по существующей таксе и вообще отказался ехать с ним.

Приговором городского судьи строптивый извозчик был приговорен к аресту на пять суток.

Запросы извозчиков, очень часто отказывающихся везти пассажиров от Курского вокзала по существующей таксе, были давней, и так и неразрешенной проблемой в городе. Извозчики пользовались любой причиной, чтобы запросить побольше – ночь, непогода, особенно если дождь, отсутствие рядом полицейского.

По таксе, утвержденной в 1908 году, провоз пассажиров в город от Курского и Ряжского вокзала, а также с одного вокзала на другой с багажом стоил 50 копеек, без багажа – 40. Разъезды по городу оценивались в 35 копеек час без багажа и 45 копеек с багажом.

Впрочем, получаемые деньги тоже не были чистым доходом. Лошадок хоть и не надо заправлять бензином, но они ежедневно хотели кушать. А овес, как мы знаем из классики, был дорог. Опять же лошадь должна быть всегда подкована, и делают это специализированные автосервисы – кузни; самому извозчику надо еще платить хозяину, многие ведь трудились не сами по себе, а принадлежали артели.

Хотя, читая сейчас про их проделки, создается впечатление, что ничего не изменилось – вокзальные таксисты пересели с повозок в автомобили, а нравы и запросы остались те же.

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Автор: Сергей Гусев
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