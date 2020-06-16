16 июня: тулякам поручили написать копию картины «Ленин в Смольном»

16 июня 1940 г. стало известно, что тульское товарищество «Художник» получило из Московского правления своего общества ответственный заказ на производство пятнадцати копий лучших революционных полотен советских мастеров.

Это были три известнейших картины – «Ленин в Смольном» И. Бродского и две работы А. Герасимова: «И. В. Сталин и А. М. Горький» и «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле».

«Ленин в Смольном» – и по сей день одно из самых популярных произведений, посвященных образу вождя революции, изображающая В. И. Ленина в момент работы над запиской в одном из помещений Смольного в первые недели советской власти. Написана эта работа через шесть лет после смерти Ленина, в 1930 году. В советское время Бродский специализировался на полотнах революционной тематики и портретах вождей, в том числе и будущих врагов народа. Он написал портреты Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, М. И. Калинина, А. В. Луначарского, Ф. Э. Дзержинского, И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова и т. д. и т.п. Список очень большой. В этот иконостас совсем некстати записался портрет Керенского 1917 года. Однако ошибку молодости мастеру все же списали.

Александр Герасимов считался любимым художником Сталина. Он был академиком АХ СССР, лауреатом четырех Сталинских премий. А также одним из первых кавалеров почетного звания «Народный художник СССР», учрежденного 26 июля 1943 года – наряду с художником Борисом Иогансоном («Допрос коммунистов»), скульпторами Сергеем Меркуровым и Верой Мухиной. С 1947 года — действительный член, в 1947—1957 годах — первый президент Академии художеств СССР.

В молодости увлекался импрессионизмом, но в 1920-е годы начал писать картины в жанре социалистического реализма. Хотя признаки увлечений юности все равно проглядывали, в чем можно убедиться, заценив, например, размещенную ниже картину «Сталин и Горький».

Портреты Сталина работы А. Герасимова при жизни вождя считались каноническими.

Копии всех этих картин туляками писались с эталона – равноценного подлинника образца, просмотренного художником-автором. Художники Тулы отнеслись к выполнению этого сложного задания с большой серьезностью и тщательностью.