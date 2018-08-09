9 августа: Новая больница скорой помощи и тульский онкодиспансер

Тульский обком КПСС обратился 9 августа 1968 года к председателю Совета министров РСФСР Г. Воронову с просьбой начать строительство крупных медицинских учреждений в городе – больницы скорой помощи и нового онкологического диспансера.

Количество населения, обслуживаемого лечебными учреждениями и станцией Скорой помощи, в 1968 году равнялась 505,2 тыс., и в перспективе должна была увеличиваться. Обеспеченность койками в Туле была ниже необходимого норматива – 83 места на 10 000 населения, при нормативе 112 коек. В городе не было также крупного травматологического отделения и центра по реанимации. В существующих лечебных заведениях создать эти отделения не представлялось возможности.

Тульский обком и облисполком просили предусмотреть строительство единого, мощного, оборудованного современным оснащением центра для оказания высококвалифицированной неотложной стационарной помощи и, в частности, больницы скорой помощи на 600 коек в Туле в 1969-70 годах.

Также они ходатайствовали о строительстве онкологического диспансера на 450 коек с пансионатом при нем на 120 коек в 1969-72 годах.

В Тульской области на 2 миллиона жителей имелся областной онкодиспансер на 135 коек с пансионатом при нем на 15 коек, размещенных в приспособленном здании, не соответствующем санитарным нормам.

Обеспеченность специализированной стационарной помощью онкологии в области составляла 0,01 койки на 1000 населения, при нормативе 0,8 койки на 1000. Отсутствие радиологических коек вынуждало отправлять больных на лечение в другие области и не давало возможности производить диагностику онкологических заболеваний изотопами радия.