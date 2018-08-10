блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
10 августа: как в Белоусовском парке запретили фильм о вреде пьянства

10 августа: как в Белоусовском парке запретили фильм о вреде пьянства

10 августа 1913 газета «Тульская Молва» сообщила о том, что владельцы кинематографа «Феномен» обратились с просьбой в городскую управу разрешить им демонстрировать в Белоусовском парке картину научно-нравственного содержания, иллюстрирующую вред пьянства, с платою по 10 копеек с лица.

«Рассмотрев означенное ходатайство в общем присутствии, городская управа отклонила ходатайство «Феномена» на том основании, что удовлетворение его стеснило бы жителей, которые ежедневно приходят в парк подышать чистым воздухом. Вместе с тем постановлено предложить им для демонстрирования картин научно-нравственного содержания воспользоваться Гоголевским садом на Киевской улице с условием предоставления картин для предварительного просмотра представителям города».

Добавим, что Гоголевский сад в Туле располагался на том месте, где сейчас установлен памятник Пушкину.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:47 +3
9 августа: Новая больница скорой помощи и тульский онкодиспансер
9 августа: Новая больница скорой помощи и тульский онкодиспансер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.