10 августа: как в Белоусовском парке запретили фильм о вреде пьянства

10 августа 1913 газета «Тульская Молва» сообщила о том, что владельцы кинематографа «Феномен» обратились с просьбой в городскую управу разрешить им демонстрировать в Белоусовском парке картину научно-нравственного содержания, иллюстрирующую вред пьянства, с платою по 10 копеек с лица.

«Рассмотрев означенное ходатайство в общем присутствии, городская управа отклонила ходатайство «Феномена» на том основании, что удовлетворение его стеснило бы жителей, которые ежедневно приходят в парк подышать чистым воздухом. Вместе с тем постановлено предложить им для демонстрирования картин научно-нравственного содержания воспользоваться Гоголевским садом на Киевской улице с условием предоставления картин для предварительного просмотра представителям города».

Добавим, что Гоголевский сад в Туле располагался на том месте, где сейчас установлен памятник Пушкину.