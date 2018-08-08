8 августа: Какой цвет волос был в моде у тулячек 50 лет назад

8 августа 1968 г. в Туле прошел городской конкурс парикмахеров. Его целью было выявить лучших мастеров, которые будут затем участвовать в областном конкурсе, а также повысить мастерство парикмахеров, их художественный вкус.

Перед началом соревнования модельер комбината бытового обслуживания Л. Дмитриева во вступительной беседе рассказала о направлениях современной моды, новейших моделях причесок.

Кстати, по мнению тульского старшего мастера-парикмахера Т. Жаворонковой, цвет волос определяла мода. «Помните, прошлым летом ходили по улицам женщины и девушки с одинаковыми оранжевыми и розовыми волосами?», – задавалась весьма интересным вопросом она. Интересно, конечно, увидеть сейчас фотку советской девушки шестидесятых с оранжевыми или розовыми волосами. Хотя, наверное, в то время мыслили не столь креативно, как сейчас. В 1968 году, по мнению Т. Жаворонковой, был в моде натуральный цвет волос. «Это не значит, что теперь волосы не надо красить. В парикмахерских есть все тона лондотатона, с помощью которого волосам можно придать красивый естественный цвет».

Ну а победителями конкурса стали молодые парикмахеры Галина Левчук (среди мужских мастеров) и Татьяна Вареева (среди женских мастеров).