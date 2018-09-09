9 сентября: Открытие памятника Толстому в Туле

9 сентября 1973 года исполнилась многолетняя тульская мечта – был открыт памятник Л. Н. Толстому, о необходимости которого говорили многие годы, но все не хватало финансирования.

Вопрос почти был решен еще в 1956 году, когда Совет министров СССР вынес постановление о сооружении в Туле памятника Толстому и даже объявил конкурс проектов. Но представленные в следующем году на выставке конкурсные макеты, мягко говоря, впечатление на общественность не произвели. Толстого больше пытались усадить за столик в согбенной позе, на фигурное кресло, укрыть ноги шалью с бахромой, придать вычурные, театральные позы. В итоге конкурс продлили, а там и подоспело постановление о борьбе с излишними расходами на памятники по всей стране. Толстой попал под раздачу, и проект отложили на несколько лет.

Местное начальство, правда, в 1960 году прониклось идеей установить памятник в городе за счет железнодорожников, почему бы и нет? Но из Министерства путей сообщения достаточно сухо ответили, что «выделить средства на сооружение нового памятника Толстому, выполненного в металле, МПС не может».

Только в семидесятые стали жить настолько богаче, что, наконец, дело с памятником было решено. Скульптор В. Буякин взял за основу свой же проект 1959 года, за который в свое время был удостоен премии на всесоюзном конкурсе. Архитектором стал А. Колчин.

Почетное право открыть памятник было предоставлено второму секретарю обкома КПСС В. М. Сусляку, председателю облисполкома С. В. Попову, секретарю обкома КПСС И. К. Стрелкову, первому секретарю Тульского горкома КПСС В. А. Пастухову, заместителю председателя облисполкома Н. Г. Абрамкину, председателю тульского горисполкома Л. Н. Дагаеву, заместителю министра культуры РСФСР В. В. Кочеткову, секретарю правления Союза писателей РСФСР Г. И. Коновалову, члену правления Союза писателей РСФСР В. А. Солоухину, секретарю правления Союза художников СССР Ю. К. Королеву, Герою Социалистического Труда, старшему агломератчику Новотульского металлургического завода И. М. Борисову, главному инженеру четвертого управления «Тулпромстрой» Е. Н. Сотникову.

Внимательный читатель, конечно, сразу обнаружил, что среди почетных гостей много партийного начальства и нет никого из родственников великого классика. Даже директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» в почетном списке открывающих не значился. Оно и понятно, ведь в этот день больше говорили о том, что только ленинский гений смог сказать всю правду о другом гении, не роняя его достоинства. Гении не чета ленинскому теперь должны были наблюдать за происходящим со стороны.

Заместителю директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» В. А. Лебедевой, правда, дали возможность выступить с приветственными словами:

– Отныне и навсегда путь всенародного паломничества к Толстому в Ясную Поляну, паломничества, которое стало обычаем, будет идти мимо этого памятника. Земляки Толстого, славные туляки, вместе со всем советским народом преображают свою землю, строят жизнь, о которой когда-то мечтал для народа великий писатель-гуманист, пламенный патриот.

Под звуки гимна СССР с памятника спало полотнище, и великий писатель-гуманист предстал этому самому народу.

Между прочим, скульптор В. Буякин, рассказывая об идее замысла, говорил: «Мне хотелось показать Толстого, близкого к земле, к народу, поставить его на традиционный высокий пьедестал казалось невозможным».

И как после слов о близости к земле и народу не вспомнить историю с ботинками. К ликеро-водочному заводу, по замыслу автора, Толстой изначально шагал босым, с купания в Ясной Поляне. Ну кто летом ходит купаться в тяжелых ботинках, да еще по траве? Однако при приемке окончательного варианта тульское партийное руководство возмутилось – как это, зеркало русской революции, и с грязными после земли пятками. После чего на графа немедленно надели башмаки.

Наверное, сейчас это была бы неплохая идея для флешмоба: снимите с Толстого обувь. Чем городить безвкусные аляпистые мраморные плиты с золотыми буквами, можно было бы вернуть памятнику первозданный вид, который задуман автором. Хотя бы к следующему юбилею, до которого и осталось-то всего десять лет.