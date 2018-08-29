29 августа: В космосе – туляк Валерий Поляков и первый космонавт Афганистана Абдул Ахад Мохманд

29 августа 1988 г. в полет отправился космический корабль «Союз ТМ-6», в экипаж которого входили Владимир Ляхов, Валерий Поляков и афганский космонавт Абдул Ахад Мохманд. Валерий Владимирович Поляков стал вторым тульским космонавтом, поднявшимся над Землей – после Евгения Хрунова, и один из четырех людей в нашей стране, удостоенных одновременно званий Героя Советского Союза и Героя России. Он также 66-й космонавт СССР и России, 210-й космонавт мира.

Задачей в этом полете Валерия Полякова, на тот момент кандидата медицинских наук, было наблюдение за здоровьем Владимира Титова и Мусы Манарова на заключительном этапе их годового пребывания на орбите. Но, конечно, особого всеобщего внимания удостоился первый космонавт Афганистана Абдул Ахад Моманд, полетевшего по программе «Интеркосмос» и в рамках заключенного соглашения с правительством РА (Республики Афганистан).

В задание Моманда входило в основном наблюдение за территорией Афганистана. С собой в полет он взял национальный флаг, два экземпляра Корана и набор конвертов для спецгашения на борту «Мира». Во время полета Абдул Ахад Моманд сделал десятки фотоснимков Афганистана, что позволило создать первый в истории афганский картографический атлас.

А вот его возвращение на Землю вышло по-настоящему драматичным. Просто удивительно, что наши ленивые и нелюбопытные киношники до сих пор не заинтересовались этой историей.

Валерий Поляков остался работать на станции «Мир», а Владимир Ляхов и Абдул Ахад Моманд 6 сентября 1988 года на корабле «Союз ТМ-5» отстыковались от орбитальной станции и начали возвращение. Сразу после отстыковки был сброшен бытовой отсек, и началась подготовка к сходу с орбиты. И вот тут возникла нештатная ситуация. «Произошел отказ ИКВ (Инфракрасного построителя вертикали) при выполнении ориентации на торможение, – описывал потом случившееся Владимир Ляхов. – В заданное время двигатель не включился, потому что произошел разрыв цепочки. На следующем витке выполнили ориентацию, включили двигатель, двигатель включился вовремя, отработал всего шесть секунд и выключился. И пошла программа разделения спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека, мы бы остались на орбите».

Ляхов успел прервать исполнение программы, но в результате обоим космонавтам пришлось еще сутки провести в спускаемом аппарате – с ограниченным запасом кислорода, без воды, без еды, и без туалета. Лишь с третьей попытки, 7 сентября, удалось вернуться на Землю. Перед этим Ляхов сам проверил заложенные в бортовую ЭВМ данные по спуску, отпустив работникам ЦУПа едкую фразу: «Я вам уже не верю!».

Спуск прошел нормально.

Владимир Ляхов по поводу пережитого рассказывал: «На третьей попытке мы не попадали на свой полигон в Казахстане, поэтому должны были летать сутки. И вот мы, без воды, без еды, без туалета, 29 часов в скафандрах, в спускаемом аппарате, в позе зародыша».

Для Ляхова это был третий и последний полет в космос. Он скончался 19 апреля 2018 года в Астрахани в возрасте 76 лет. Похоронен в Московской области.

Абдул Ахад Мохманд стал Героем Афганистана и Героем Советского Союза. Однако ни одно из этих званий не могло его защитить после того, как к власти в Афганистане пришли моджахеды. Мохманд в это время находился в служебной командировке в Индии, и в Кабул вернуться не рискнул. Хотел было переехать в новую демократическую Россию, но не смог, как пишут, получить визу. Бежал в Германию, где Герой Афганистана трудился рабочим в типографии. Позже получил гражданство ФРГ, живет в Штутгарте, где владеет маленькой фирмой. Смог посетить родину только через 25 лет, вместе с журналистами BBC.

Его дублер для того космического полета Мухаммед Дауран получил звание генерала и пост командующего ВВС в вооруженных силах моджахедов. В ходе войны с талибами командовал Военно-воздушными силами Северного альянса.

Валерию Полякову после возвращения на Землю были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя Республики Афганистан с вручением ордена «Солнце Свободы». Поскольку ту космическую экспедицию он заканчивал в 1989 году вместе с А. Волковым, С. Крикалевым и французским космонавтом Ж.-Л. Кретьеном, в 1989 году Валерий Владимирович был награжден и орденом Почетного легиона.

С 8 января 1994 по 22 марта 1995 года он совершил второй космический полет в качестве врача-космонавта-исследователя на корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 437 суток 18 часов. Это стало абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полет. За его успешное осуществление 10 апреля 1995 года Валерию Полякову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Интересно оценить еще одну хронологию.

В 1989 году Валерию Полякову присвоены звания Героя Советского Союза, он стал кавалером ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также Героя Республики Афганистан, кавалер ордена «Солнце Свободы».

В том же году он стал еще и офицером французского ордена Почетного легиона.

А вот Почетным гражданином Тулы его сделали только в 1994-м.