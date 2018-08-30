30 августа: Как тульские пионеры в 1948 году изучали родной край

30 августа 1948 г. в тульском Дворце пионеров состоялся слет юных путешественников области, совершающих экскурсии и походы по изучению родного края, в котором участвовало 700 делегатов. Только по 23 районам области в летних походах 1948 года участвовали более 10 000 пионеров и школьников.

На оборудованной выставке были показаны маршруты путешественников, масса дневников и альбомов, много гербариев, коллекций камней и насекомых, собранных путешественниками.

Алексинская школьница Неля Евсеева рассказала о походах учащихся Петровской средней школы. На лодках по Оке они за семь дней проплыли 108 километров. По дороге осмотрели остатки древнего городища у деревни Троицкое, места боев Советской Армии с немецко-фашистскими захватчиками, побывали в Тарусе, посетили дом-музей В. Д. Поленова. Ученица 10 средней женской школы Тулы Спасская поделилась впечатлениями о Ясной Поляне, совхозе «Богучарово», Куликовом поле, музее оружия, где побывали юные путешественники школы.

Светлана Чубукина из Крапивны рассказала о поездке учащихся в Ленинград. Участница поездки тульских учащихся на южное побережье Крыма Вера Борягина поделилась впечатлениями от посещения Алупки, Алушты, Ялты и других мест прекрасной советской здравницы.

О собранных пионерами и школьниками во время экскурсий исторических материалах, а также лекарственных растениях, произведенных записях народных загадок сообщили слету Руслан Боголепов (Болоховская средняя школа) и Борис Филин (Одоев).

Участников слета приветствовал заведующий отделом школ обкома ВКП(б) т. Крылов, пожелавший им успешной учебы в новом году. Была оглашена приветственная телеграмма слету секретаря ЦК ВЛКСМ т. Михайлова.

Лучшим юным путешественникам были вручены ценные подарки.

Участники слета с большим воодушевлением приняли приветственное письмо любимому отцу и учителю, другу советских детей товарищу Сталину.