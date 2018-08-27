27 августа: в Туле стартовал сверхмарафон движения для здоровья

27 августа 1983 г. в Туле стартовал заочный сверхмарафон Тула – Банска-Быстрица – Тула, участники которого должны были преодолеть дистанцию ни много, ни мало – 4 600 километров. Банска-Быстрица – город-побратим в Среднесловацкой области Чехословакии, с которым Тула тогда активно дружила.

Предложенное расстояние не обязательно было бежать – разрешалось также проплыть или проехать на велосипеде. Все желающие попробовать свои силы получили карточки пробега, куда ежедневно заносили сведения о том, сколько они за день накрутили километров. Дистанцию участникам предлагалось преодолеть чуть менее, чем за два года – к 9 мая 1985 года.

В стране в то время приобретали популярность различные формы приобщения населения к массовым стартам. Популяризация движения и физических нагрузок считалась делом государственным. Уже на второй календарный год сверхмарафона было принято решение о проведении Всесоюзного смотра-конкурса «Движение для здоровья». Его условия были в чем-то схожи с пробегом Тула – Банска-Быстрица – Тула» – схожие карточки учета и доверительные начала при учете оздоровительного километража.

За условную единицу физической нагрузки брался километр бега, который приравнивался к 2 километрам лыжной прогулки, или к 2 км туристского похода, или к 2 км езды на велосипеде, или к 10 минутам произвольного плавания. Учет нагрузки велся в специальных «Карточках здоровья», которые выдавались участникам конкурса в коллективах физкультуры. Всего в карточке должны были значиться 24 отметки – по две в месяц, а минимальный километраж за год составить для мужчин 500 км, для женщин и подростков 300. При этом не учитывалось выполнение заданий на обязательных уроках в школе, вузе или техникуме.

В целях пропаганды и приобщения к физкультуре в заочном пробеге Тула – Банска-Бистрица – Тула участвовали работники обкома партии, горисполкома, начальники цехов ведущих предприятий. Всего участниками пробега в области стали несколько десятков тысяч человек.