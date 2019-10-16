16 октября: в Тульской губернии в лесах и засеках ищут заговорщиков

Весьма любопытное письмо пришло тульскому губернатору 16 октября 1879 г. от его коллеги — московского генерал-губернатора.

«Временный одесский генерал-губернатор сообщил мне, что из полученных им секретных сведений оказывается, что русская социал-революционная партия признала весьма удобным пользоваться для своей деятельности местными лесничествами, которые, будучи расположены в большинстве случаев в лесу, совершенно изолированы от населенных местностей и поэтому представляют вполне удобные пункты для устройства тайных типографий, складов оружия и взрывчатых веществ, не говоря о том, что могут служить более или менее спокойным убежищем для лиц, преследующих революционные цели и преследуемых правительством, и дают им возможность совершенно легально держать для разъездов лошадей.

О таковом значении лесничеств в деле революционной пропаганды считаю нужным уведомить ваше превосходительство».

Буквально на следующий день было отдано указание через губернских лесничих, лесных ревизоров и местных лесничих проверить и убедиться в благонадежности в политическом смысле наличного состава лесной стражи и всех чинов, могущих оказаться сомнительными, немедленно удалить.

А также строго следить, чтобы лесная стража, проживающая в лесах, не принимала к себе на жительство никого из посторонних лиц, кроме своих семейных. Строго наблюдать, чтобы вообще в лесу без надобности никто не проживал.

Отчеты последовали один за другим: ни в одном из тульских лесов заговорщиков и революционеров не обнаружили. Типографий и складов оружия также.

Милое, наивное время, когда угроза революционеров была настолько иллюзорной, что им еще не знали и как противодействовать. Через несколько лет губернатору пришло такое же предупреждение, что в каком-то городе заговорщики пользовались для связи ларьком с сельтерской водой. И тут же по всей губернии бросились проверять все точки с газировкой. Как водится, опять ничего не нашли. Продавцы газировки были идеологически выдержаны и политически устойчивы.