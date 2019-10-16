блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
16 октября: в Тульской губернии в лесах и засеках ищут заговорщиков

16 октября: в Тульской губернии в лесах и засеках ищут заговорщиков

Весьма любопытное письмо пришло тульскому губернатору 16 октября 1879 г. от его коллеги — московского генерал-губернатора.

«Временный одесский генерал-губернатор сообщил мне, что из полученных им секретных сведений оказывается, что русская социал-революционная партия признала весьма удобным пользоваться для своей деятельности местными лесничествами, которые, будучи расположены в большинстве случаев в лесу, совершенно изолированы от населенных местностей и поэтому представляют вполне удобные пункты для устройства тайных типографий, складов оружия и взрывчатых веществ, не говоря о том, что могут служить более или менее спокойным убежищем для лиц, преследующих революционные цели и преследуемых правительством, и дают им возможность совершенно легально держать для разъездов лошадей.

О таковом значении лесничеств в деле революционной пропаганды считаю нужным уведомить ваше превосходительство».

Буквально на следующий день было отдано указание через губернских лесничих, лесных ревизоров и местных лесничих проверить и убедиться в благонадежности в политическом смысле наличного состава лесной стражи и всех чинов, могущих оказаться сомнительными, немедленно удалить.

А также строго следить, чтобы лесная стража, проживающая в лесах, не принимала к себе на жительство никого из посторонних лиц, кроме своих семейных. Строго наблюдать, чтобы вообще в лесу без надобности никто не проживал.

Отчеты последовали один за другим: ни в одном из тульских лесов заговорщиков и революционеров не обнаружили. Типографий и складов оружия также.

Милое, наивное время, когда угроза революционеров была настолько иллюзорной, что им еще не знали и как противодействовать. Через несколько лет губернатору пришло такое же предупреждение, что в каком-то городе заговорщики пользовались для связи ларьком с сельтерской водой. И тут же по всей губернии бросились проверять все точки с газировкой. Как водится, опять ничего не нашли. Продавцы газировки были идеологически выдержаны и политически устойчивы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 09:13 +5
15 октября: в Туле начали показывать фильм «В бой идут одни старики»
15 октября: в Туле начали показывать фильм «В бой идут одни старики»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.