блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
17 октября: писатель Николай Дружинин отказался от звания почетный житель Тулы

17 октября: писатель Николай Дружинин отказался от звания почетный житель Тулы

В октябре 1999 года удивительный даже по тем временам поступок совершил писатель Николай Дружинин. Он прислал в Тульскую городскую думу письмо, в котором просил не рассматривать его кандидатуру на присвоение звания почетного гражданина города-героя.

Мотивы такого решения были вовсе не идеологические или эмоциональные. Николай Константинович посчитал, что пока не заслужил подобной чести, и заслуг перед Тулой у него недостаточно. Просьбу писателя приняли к сведению, и больше его кандидатуру не рассматривали.

Николай Дружинин – участник войны. На фронте был трижды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями. После увольнения в запас в 1955 году поселился в Ефремове.

Темой большинства его произведений стали события Великой отечественной войны, людей, сражавшихся за Родину. За роман «Без вести пропавшие» о событиях и героях обороны Могилева в 1941 году, был удостоен Тульской областной литературной премии им. Л. Н. Толстого.

В ходе работы над книгой Николай Константинович не раз бывал в Могилеве, общался с историками-краеведами, жителями деревень в окрестностях Буйничского поля. Он тогда стал инициатором установления тесных дружеских связей Могилева и города-героя Тулы. Ведь основные задачи по защите Могилева выполняла 172-я Сталиногорская стрелковая дивизия, состоявшая из жителей Тульской области. Герои тех событий – туляки, ставшие прообразом генерала Серпилина в книге Симонова «Живые и мертвые»: полковник Семен Федорович Кутепов и генерал-майор Василий Андреевич Хлебцев.

В мае 2001 года писателю-фронтовику Н. К. Дружинину было присвоено звание почетного гражданина Могилева.

Скончался Николай Константинович Дружинин 8 августа 1910 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:00 +2
16 октября: в Тульской губернии в лесах и засеках ищут заговорщиков
16 октября: в Тульской губернии в лесах и засеках ищут заговорщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.