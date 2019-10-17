17 октября: писатель Николай Дружинин отказался от звания почетный житель Тулы

В октябре 1999 года удивительный даже по тем временам поступок совершил писатель Николай Дружинин. Он прислал в Тульскую городскую думу письмо, в котором просил не рассматривать его кандидатуру на присвоение звания почетного гражданина города-героя.

Мотивы такого решения были вовсе не идеологические или эмоциональные. Николай Константинович посчитал, что пока не заслужил подобной чести, и заслуг перед Тулой у него недостаточно. Просьбу писателя приняли к сведению, и больше его кандидатуру не рассматривали.

Николай Дружинин – участник войны. На фронте был трижды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями. После увольнения в запас в 1955 году поселился в Ефремове.

Темой большинства его произведений стали события Великой отечественной войны, людей, сражавшихся за Родину. За роман «Без вести пропавшие» о событиях и героях обороны Могилева в 1941 году, был удостоен Тульской областной литературной премии им. Л. Н. Толстого.

В ходе работы над книгой Николай Константинович не раз бывал в Могилеве, общался с историками-краеведами, жителями деревень в окрестностях Буйничского поля. Он тогда стал инициатором установления тесных дружеских связей Могилева и города-героя Тулы. Ведь основные задачи по защите Могилева выполняла 172-я Сталиногорская стрелковая дивизия, состоявшая из жителей Тульской области. Герои тех событий – туляки, ставшие прообразом генерала Серпилина в книге Симонова «Живые и мертвые»: полковник Семен Федорович Кутепов и генерал-майор Василий Андреевич Хлебцев.

В мае 2001 года писателю-фронтовику Н. К. Дружинину было присвоено звание почетного гражданина Могилева.

Скончался Николай Константинович Дружинин 8 августа 1910 года.