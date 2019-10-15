15 октября: в Туле начали показывать фильм «В бой идут одни старики»

15 октября 1974 года в Туле сразу несколько кинотеатров одновременно начали показывать один из лучших отечественных фильмов о войне «В бой идут одни старики» Леонида Быкова.

В «Родине» в тот день он шел на двух вечерних сеансах – в 18 и 21 час, в «Космосе», «Радуге», «Спартаке» – на всех, в «Заре» в одном зале на всех сеансах. И только в «Салюте», имевшем право первой ночи на все лучшие фильмы, выпускаемые в прокат, шел «Поцелуй Чаниты». Фильм для своего времени, может, и неплохой, равно как и одноименная оперетта Милютина, легшая в его основу, но кто его сейчас помнит?

Нет, совсем он тогда не виделся современникам, отвечавшим за идеологию в массах, шедевром. В рецензии «Молодого коммунара», например, автор писал о нем весьма осторожно: «Нельзя не признать, что картина «В бой идут одни старики» смотрится с интересом, что она отлично принимается и «детским» зрителем и «взрослым». Секрет подобного успеха объясняется, по-видимому, той правдивостью и человечностью, с которыми авторы рассказывают о жизни и смерти своих героев».

Нельзя ему, видите ли, не признать. А успех, по-видимому, объясняется правдивостью. При этом взрослый и детский зритель почему-то значились в кавычках. Такое впечатление, что комплименты фильму, который к тому времени уже две недели шел в кинотеатрах с колоссальным успехом, на котором воспитывалось потом не одно поколение советских детей, приходилось писать с явным принуждением.

Ну еще бы! По мнению того же автора, нельзя было поставить этот фильм «в один ряд с такими художественно-мощными произведениями о войне, как «Летят журавли», «Живые и мертвые», «Баллада о солдате», «Судьба человека»». Ну и далее он практически обвиняет авторов во вторичности – все эти истории, всех этих героев мы, возможно, где-то видели. Возможно даже и в жизни.

Рассказывают, что весной того 1974 года фильму «В бой идут одни старики» на кинофестивале в Баку был присужден гран-при, после чего разыгрался скандал. Быков наотрез отказался его принимать, а председатель жюри Станислав Ростоцкий категорически не хотел отдавать главный приз Василию Шукшину за «Калину красную». «В списке, где будет Василий Шукшин на первом месте, я почту за честь быть хоть сотым. Ведь моя картина – это рядовой фильм о войне, а его – это настоящий прорыв в запретную зону, прорыв в сферу, о чем раньше и думать-то не позволялось. Так и передайте мои слова руководителям фестиваля», – сказал тогда Быков. А позже, уже познакомившись с Шукшиным, сказал ему: «Если в твоем «Разине» надо будет сыграть хотя бы табуретку – звони».

«Калине красной» дали тогда главный приз, «Старикам» – первую премию. Но разве в премии теперь дело? Сорок с лишним лет прошло, а оба этих фильма живут. И память об их создателях тоже жива.

Позже показом фильма «В бой идут одни старики» в кинотеатре «Родина» начался кинофестиваль, посвященный предстоящему 30-летию победы. В этот день в фойе кинотеатра звучали песни военных лет, выступали инструментальный оркестр дирекции городской киносети, участники художественной самодеятельности Дворца культуры профсоюзов.

Затем в зрительном зале места в почетном президиуме заняли ветераны, Герой Советского Союза Н. Т. Полукаров, Л. П. Тихмянов, полный кавалер орденов Славы В. С. Королев, бывший командир летной дивизии генерал-майор Е. В. Клобуков, организатор восстания заключенных, бывший узник лагеря смерти Маутхаузен Г. А. Никитин и другие. С войны и минуло-то менее тридцати лет, многие участники тех событий были еще живы.

Директор кинотеатра В. И. Швидков рассказал собравшимся о фильме, о создателях картины. Инструктор отдела пропаганды и агитации Центрального райкома партии города Тулы А. А. Агеев говорил о приближающемся 30-летии Победы. Затем пионеры преподнесли участникам сражений букеты цветов, и начался фильм.

Есть и еще один момент, объединяющий «Стариков» с Тулой. Знаменитую, любимую «Смуглянку» написал, между прочим, композитор Анатолий Новиков. Тот самый – автор музыки и к нашему любимому гимну города: «Тула веками оружие ковала».