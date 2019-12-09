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9 декабря: показательный судебный процесс в Туле

9 декабря: показательный судебный процесс в Туле

9 декабря 1964 г. «Коммунар» рассказал о показательном судебном процессе по делу о покушении на человека на рабочем месте. Случай, надо сказать, диковатый даже по нынешним, богатым на бессмысленные убийства временам.  

«Клуб тульского завода «Красный Октябрь» переполнен. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда провела здесь показательный процесс по делу рабочего завода Н. Я. Нечесанова, совершившего тяжелое преступление – покушение на жизнь человека.

Работая установщиком штампов, Нечесанов систематически пьянствовал, нарушал трудовую дисциплину. 19 сентября он пришел в цех в нетрезвом состоянии, опоздав на 40 минут. Мастер цеха Н. И. Овчинников не допустил его до работы. Нечесанов грубо обругал мастера, начал шуметь.

Улучив момент, когда Овчинников, сев за стол, углубился в дела, Нечесанов нанес ему тяжелый удар гаечным ключом.

Судебная коллегия приговорила Нечесанова к восьми годам лишения свободы. Присутствовавшие в зале встретили приговор с одобрением».

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Автор: Сергей Гусев
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