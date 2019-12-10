10 декабря: в Туле дали ход делу Дмитрия Стародубцева

10 декабря 1979 года в газете «Правда» была опубликована статья «Бродят слухи по деревне». Именно она стала той искрой, которая воспламенила уголовное дело на Дмитрия Стародубцева, брата Василия Александровича, будущего тульского губернатора. Получилось все по тому же принципу — хотели как лучше, вышло как всегда.

Дмитрий Стародубцев руководил специализированным производственным объединением «Приволье» по производству молока на промышленной основе, в которое входили несколько хозяйств района. На протяжении многих лет «Приволье» было одним из флагманов тульского сельского хозяйства. С какого-то момента в обком стали приходить жалобы из «Приволья» на самоуправство председателя. Юнак переправил их для разбирательства в прокуратуру, и договорился с республиканским прокурором о том, чтобы передать материалы проверки в обком для рассмотрения в партийном порядке. То есть ни о каком уголовном преследовании речь тогда не шла.

«Мне известно, что прокурор республики, прочитав статью, упрекнул И. Х. Юнака в несоблюдении договоренности о передаче всех материалов прокурорской проверки в обком для рассмотрения дела в партийном порядке, — рассказывал в книге своих воспоминаний бывший тогда председателем УКГБ по Тульской области Павел Потехин. — Юнак заявил, что не знал о подготовке статьи. Прокурор, однако, не поверил и дал команду создать бригаду из опытных следователей и завершить проверку имеющихся материалов о злоупотреблениях Дмитрия».

Дмитрий Александрович обвинялся в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, даче взятки работнику Госплана РСФСР, приписках в госотчетности, должностном подлоге, злоупотреблении служебным положением.

Звучит все, конечно, угрожающе. Однако при более внимательном изучении все выглядело не настолько криминально. Не зря о деле Дмитрия Стародубцева спорили и много лет спустя после оглашения приговора. Стародубцеву, например, инкриминировались регулярные пьянки с приезжим начальством, в том числе московским, под которые «брались в долг» из местного магазина спиртные напитки и списывались продукты. Наведывался, как говорят, даже зять Брежнева Чурбанов. Был случай, когда некий полковник милиции в присутствии подполковника и генерала из Москвы, справлял в «Приволье» свои именины на средства совхоза. Приезжали делегации из республик и областей на уровне секретарей обкомов и председателей облисполкомов, а с ними еще и сопровождающие.

5 марта 1981 года судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда Стародубцев Дмитрий Александрович за хищение государственного имущества, причинившее крупный ущерб государству, приписки в отчетности о выполнении планов, дачу взятки и должностной подлог осужден к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права на три года занимать должности, связанные с распоряжением кредитами. Верховным судом РСФСР приговор оставлен без изменения.