8 декабря: индонезийские велорикши пересели на мототакси из Тулы

8 декабря 1979 года тульские газеты рассказали подробности повседневной жизни индийских велорикш, которым начали поставляться наши знаменитые, но модернизированные мотороллеры «Муравей».

«Велорикши – некогда короли джакартских улиц – теперь появляются только на окраинах индонезийской столицы. Городом прочно завладели «бимо» – трехколесные такси с мотоциклетным мотором. Конечно, есть и обычные такси, но они не каждому по карману. Большинство жителей столицы ездят на «бимо».

В этом году Джакарта увидела новую мотоколяску, больше похожую на гоночный автомобиль, чем на своих предшественниц. Скошенное ветровое стекло, спортивные обводы резко выделяют «Сриканди-200» из общего потока машин и мотоциклов.

Что же касается технической стороны, то, по общему мнению, эта модель лучшая в своем классе. «Сриканди», названная в честь девушки-красавицы из древней легенды, – итог совместной разработки специалистов индонезийской компании «Бахана Тимур моторс» и инженеров Тульского машиностроительного завода. Главной задачей конструкторов машины было повышение ее комфортабельности удешевление процесса производства. Эта цель была достигнута.

В апреле этого года на советской торгово-промышленной выставке в Джакарте «Сриканди-200» сразу привлекла внимание покупателей. Сейчас «Бахана Тимур моторс» уже обеспечила себя заказами на производство нескольких тысяч мототакси».