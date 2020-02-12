12 февраля: в тульских гимназиях утверждены новые правила экзаменов

12 февраля 1910 г. министр народного просвещения А. Шварц утвердил новые правила о переводных испытаниях в мужских и женских гимназиях и прогимназиях, а также в реальных училищах. При этом все прежде изданные правила и распоряжения о переводных испытаниях были отменены. Новые указания об установлении переводных испытаний в средних учебных заведениях были тут же циркулярно разосланы по губерниям. Вскоре получили их и в Туле

Согласно новым правилам годовые экзамены, они же испытания, должны были проводиться три последние недели учебного года, начиная с 15 мая, и неделю, для тех, кто получил неудовлетворительные оценки, перед началом следующего учебного года.

Перевод учащихся в гимназиях, прогимназях и реальных училищах из класса в класс производился на основании: а) успехов в течение учебного года и б) особых испытаний.

Перевода в следующие высшие классы удостаивались педагогическим советом учебного заведения те учащиеся, которые усвоили существенное из пройденного курса, и познания коих, в окончательном выводе по каждому предмету аттестованы не ниже удовлетворительных (балл 3).

Испытания производились по программам, одобренным педагогическим советом и составленным в соответствии с утвержденными министерством народного просвещения учебными заданиями.

В мужских гимназиях и прогимназиях испытания обязательно производились устно и письменно.

Письменные:

В III классе – по русскому языку (диктант и изложение содержания статьи, прочитанной перед классом) и по арифметике (задача);

В IV классе – по русскому языку (диктант и изложение содержания статьи, прочитанной перед классом) и по алгебре (задача);

В V классе – по русскому языку (сочинение или изложение содержания статьи) и по французскому языку (диктант);

В VI классе – по русскому языку (сочинение), алгебре (задача) и немецкому языку (изложение по-немецки содержания статьи, прочитанной перед классом по-немецки). То есть экзамен проводился по новому языку.

В VII классе – по русскому языку (сочинение), по тригонометрии (задача) и французскому языку (изложение по-французски содержания статьи, прочитанной по-французски перед классом.

Устные:

В III классе – по географии и арифметике;

В IV классе – по русскому языку, латинскому языку, истории и немецкому языку;

В V классе – по Закону Божию (из курса IV и V классов – катехизис), геометрии, географии (с присоединением из курса IV класса обзора Российской Империи по пространствам) и французскому языку;

В VI классе – по Закону Божию (из курсов V и VI классов – истории церкви), русскому языку, латинскому языку и немецкому языку;

В VII классе – по истории (из курсов VI и VII классов – новая история), французскому языку и физике.

Письменные экзамены в женских гимназиях в III и IV классе не отличались от мужских. А вот потом шли корректировки.

В V классе – были испытания только по русскому языку (сочинение или изложение содержания статьи).

В выпускном, VI классе – по русскому языку (сочинение) и алгебре (задача);

Устные экзамены начинались с IV класса – по русскому языку, арифметике и истории;

В V классе – по Закону Божию (из курса IV и V классов – катехизис), истории и естествоведению;

В VI классе – по Закону Божию, геометрии и по истории.

Отдельным примечанием отмечалось, что по курсу русской географии устный экзамен назначается в том классе, где этот курс вполне заканчивается.

Указанным испытаниям подвергались все учащиеся данного класса, за исключением тех, которые, по мнению педагогического совета, вследствие своей малоуспешности, подлежали оставлению на повторный курс.

Учащиеся, допущенные педагогическим советом к испытанию, если имели неудовлетворительные годовые отметки по одному и более предметам, подвергались переводным испытаниям по сим предметам после каникул, перед началом учебного года.

Те, кто при удовлетворительной годовой отметке получал неудовлетворительный балл на испытаниях, подвергались поверочному испытанию до или после каникул, по усмотрению педагогического совета.

Если кто-то из учащихся по болезни или другим уважительным причинам не могли приступить к испытаниям, то, по ходатайству педагогического совета и с разрешения окружного начальства, они могли быть переведены без испытания после каникул, если в течение года показывали успехи «вполне удовлетворительные».

На фото: первоклассники мужской классической гимназии г. Тулы