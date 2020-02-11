11 февраля: в тульских магазинах организуют красные уголки

По сообщению газеты «Коммунар» от 11 февраля 1935 г., горком профсоюза работников кооперации начал проводить культбытовой поход в связи с развертыванием широкой торговли хлебом, крупой, мукой и другими товарами.

За время похода горком обязался привести все магазины в культурный вид и создать пять красных уголков в крупных магазинах.

Для сельских работников прилавка будут организованы коллективные поездки в гортеатр и в цирк. Кроме того, решено в квартирах лучших работников сельпо провести радио.

Включаясь в культбытовой поход, тульский горком профсоюзов работников кооперации вызвал на соревнование Калининский горком работников кооперации.

Понятие красный уголок, или очаг культуры, теперь, конечно, надо расшифровывать. Согласно Википедии, это помещение, часть помещения или специальная конструкция (стенд), в каком-либо предприятии или учреждении, отведенные под нужды агитации и политического просвещения. Название «красный уголок» происходит от сочетания существительного «уголок» в значении «помещение для проведения занятий» и прилагательного «красный» в значении «относящийся к революционной деятельности». Красные уголки возникли в начале 20-х годов XX века и первоначально были местом, где велись занятия по ликвидации неграмотности, проводились коллективные чтения газет, беседы. Так же может быть проведена параллель с Красным углом, созданная для большей конкретизации места как важного во все еще религиозном населении.