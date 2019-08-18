18 августа: 100 лет легенде тульской педагогики Евдокии Бобылевой

18 августа 1919 года в селе Анастасово Одоевского района Тульской области в крестьянской семье родилась Евдокия Федоровна Бобылева. Немного на этой земле людей, про которых можно сказать, что они еще при жизни стали настоящей легендой своей профессии.

Любимый учитель, любимый директор школы – это звание она сохранила в сердцах очень многих поколений выпускников Одоевской школы. Один из них, известный московский писатель Владимир Успенский даже написал книгу о своей любимой учительнице – «Евдокия свет Федоровна».

Семья, в которой родилась Евдокия Федоровна, в девичестве – Мамонтова, была обычной бедной крестьянской семьей. Как и другие ее ровесники, девочку сызмальства учили любить труд и не зацикливаться на трудностях. Любые испытания человек способен преодолеть.

Да она и ничем не отличалась от таких же крестьянских детей, которые каждый день ходили в школу. Для Евдокии Федоровны это были четыре километра до Одоева, четыре назад.

– Мне надо было обязательно вернуться обратно, потому что переночевать в Одоеве было негде, да и дома дел по хозяйству много, я же в семье из пяти детей старшая была, – вспоминала она.

На переправе у реки обычно дежурил паромщик. Но иногда его не было, и тогда увязывали одежду в узел, закидывали на голову и преодолевали реку вплавь.

– Бедность была страшная, я до шестого класса ходила в лаптях. Потом маму директор в школу вызвал. Я думала, меня ругать будут, а он мне новые ботинки передал!

А в 1936 году она уже сама впервые вошла в класс как учитель, и с тех пор педагогика стала главным делом ее жизни. В том году в Одоевской школе был первый выпуск семилетки. До этого обязательным было четырехлетнее образование. Выпускницу-отличницу Евдокию Мамонтову направили в Окороковскую школу.

– Я хотела преподавать литературу, а меня направили учителем математики! Председатель РОНО так мне это пояснил: «Какая тебе разница? Ты по всем предметам училась одинаково хорошо, а учительница из тебя пока никакая, – вот и учись!». Тогда все потянулись за обязательным образованием и в шестых классах, где я преподавала, сидели восемнадцатилетние ученики! Из учителей – две девушки в начальных классах и я, остальные – мужчины.

В том 1936 году свой героический перелет совершили летчики Чкалов, Байдуков и Беляков, и Евдокия Федоровна с учениками приехала в Москву, чтобы увидеть их. Посетили мавзолей, а когда вышли, оказалось, что прямо на них едет правительственный кортеж! Из второй машины вышел Сталин и подошел прямо к ней, поздоровался:

– Вы кто же будете, такая хорошенькая?

– Я учительница.

– Молодец! Ну и что, пришла к моему другу?

«Это он Ленина имел в виду!», – поясняла Бобылева.

– Да! И на героев посмотреть!

– Ну, молодец, и учеников воспитывайте в таком духе!..

После этого Сталин сел в машину и уехал.

Жизнь так распорядилась, что сельская учительница из скромного Одоева оказалась знакома, уже как депутат Верховного Совета СССР, и со многими другими руководителями нашего государства. Даже с Брежневым целовалась. Случилось это, по ее рассказу, так.

«Мой ученик Сергей Голосов работал в охране Леонида Ильича и решил меня с ним познакомить. Пока я отнекивалась, в зал, где мы стояли, вошел Брежнев и спросил охранника: «Сереж, а что это за женщина симпатичная с тобой?»

«А это, Леонид Ильич, моя учительница!» Брежнев: «Ну, раз так, я должен ее расцеловать!»… После этого мне в школе в шутку советовали больше не умываться: такой человек поцеловал»!

А вот Ельцина не любила. Говорила, что он пропил СССР. Как член парламентской комиссии занималась знаменитым падением с моста. И укоряла будущего президента страны.

– Как вам не стыдно, Борис Николаевич? Ведь все мы знаем, что никто вас с моста не сбрасывал.

На что Ельцин смущенно оправдывался:

– Должен же я был что-то сказать охране.

Вспоминала также Николая Рыжкова. Говорила, что с ним было приятно работать – он честный как политик и как человек.

В первый раз Евдокия Федоровна вышла замуж в восемнадцать лет. Иван Александрович Бобылев был артиллеристом, на войне – с первых дней. В 1942 году Евдокия Федоровна вслед за мужем добровольно ушла на фронт, служила вольнонаемной в том же артиллерийском полку, что и он, старшим писарем в штабе. Виделись, правда, очень редко – муж все время пропадал на огневых точках, разбросанных по всей Калининской области. Последний раз она видела его в сорок четвертом, когда решила вернуться в школу. А в апреле сорок пятого, за две недели до Победы, он погиб под Берлином. Евдокия Федоровна узнала об этом не сразу – похоронка пришла только в июне.

Ее вторым супругом стал друг юности Ивана Александровича и самой Евдокии Федоровны - заврайоно Гавриил Андреевич Серегин.

С 1966 года Евдокия Бобылева работала бессменным директором Муниципального образовательного учреждения «Одоевская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза А. Д. Виноградова. Была также членом Обкома профсоюза образования, участником Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир (1962), делегатом XIV съезда профсоюзов СССР (1968). В 1989—1991 годах — Народный депутат СССР, в 1991-м — член Комитета Верховного Совета СССР по народному образованию.

При этом для своей родной школы успевала делать очень многое: выбила автобус, чтобы возить детей в школу, построила для него гараж, сделала общежитие при школе. Обычная сельская школа, благодаря ее стараниям, славилась своими выпускниками. Многие знатные люди района, все учителя школы были когда-то ее учениками. Даже природный газ в 1990 году в Одоев пришел благодаря усилиям Бобылевой. Она дошла до кремля, чтобы где-то в верхах вспомнили о существовании Одоевского района.

Евдокия Федоровна Бобылева скончалась 29 августа 2017 года. Была похоронена на Одоевском городском кладбище рядом со вторым мужем Гавриилом Андреевичем Серёгиным (1913—1989), а также родными братом Николаем Федоровичем Мамонтовым (1927—1995) и сестрой Александрой Федоровной Мамонтовой (1925—1961).