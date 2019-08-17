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17 августа: в Туле объявлена неделя добровольной сдачи оружия

17 августа: в Туле объявлена неделя добровольной сдачи оружия

17 августа 1919 г. в Туле объявлена неделя добровольной сдачи оружия.

В воззвании, призывавшем срочно разоружиться, говорилось:

«Оружие лежит у многих без всякой пользы, в то время как наши красные герои на фронтах нуждаются в нем. В течение этой недели должно быть сдано все оружие. Никакому наказанию за хранение его до сих пор не подвергаются граждане, добровольно сдавшие оружие, согласно опубликованных правил. Обнаруженное оружие, не сданное вовремя, конфискуется, и владельцы будут преданы суду революционного трибунала и подвергнуты строгому наказанию, вплоть до расстрела».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:00 +2
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