2 февраля: Тула впервые увидела фильм «Москва слезам не верит»

2 февраля 1980 года на кинопанораме, на вечернем сеансе в 20 часов, в кинотеатре «Октябрь» впервые в Туле показали двухсерийный фильм «Москва слезам не верит».

«Кинопанорама» – эта такая форма работы со зрителем. Перед сеансом рассказывали о новых фильмах, которые можно будет увидеть в наступающем месяце, показывали отрывки из них или рекламные ролики – слова трейлер еще не было в обиходе. А на финал – что-то из наиболее завлекательного. В том месяце наиболее завлекательным был фильм «Москва слезам не верит». Хотя такого оглушительного успеха не предсказывал никто, иначе его сразу бы отдали в кинотеатры первой категории – «Салют» или тот же «Октябрь».

Будущий оскароносный фильм начали показывать в кинотеатре «Родина» с 5 февраля. Потом – не вечно же его там крутить – передали пленки в другие городские кинотеатры. И все равно, даже на втором месяце показа, были аншлаги, все билеты проданы. Зрители голосовали ногами. Многие смотрели фильм не по одному разу, и вместе с главными героями неизменно плакали в конце от счастья.

«Все дело в сказке, – объяснял зрителям секрет успеха фильма критик Яценко в областной газете «Коммунар». – Да-да, в той самой сказке, что в детстве вводила каждого из нас в огромный, прекрасный и таинственный мир, мир, где добро побеждало зло, а покой и счастье торжествовали над горестями и бедами. Именно по принципу сказки строится повествование в фильме «Москве слезам не верит», именно по сказочным законам происходят житейские метаморфозы с главными героями картины».

Что ж, сказка так сказка. Попутешествуем вместе с кинокритиком Яценко по его статье, чтобы насладиться примерами.

Главные героини выбирают себе жизненную дорогу. Антонина – прямую и ясную, Катерина – трудную и кружную, а Людмила – и вовсе кривую и обманную. (…а на развилке трех дорог камень стоит, и на том камне начертано: прямо пойдешь – долю найдешь, направо – коня потеряешь, налево – сам погибнешь).

Резко звонит будильник. Катерина просыпается на широченной раскладной тахте в собственной квартире с лоджией, телефоном, мебельным гарнитуром и цветным телевизором. (Выпил Иван-дурак отвар из сон-травы, да и заснул крепко. А когда проснулся – глядь – он ли это? Прям принц-королевич, хоть сейчас под венец).

Памятная встреча в электричке. Гоша в грязных ботинках и с самоваром в руках моментально влюбляется в главную героиню. (Глянул Иван-царевич на Василису Прекрасную и немил ему стал белый свет без нее).

Ну и финал: «Как долго я тебя ждала. Всю жизнь…). (И стали они жить-поживать да добра наживать).

И еще раз о финале. Всем сестрам в нем роздано по серьгам. Два любящих сердца Катерина и Гоша соединяются. Добрый, но слабовольный человек Гурин встает на правильный путь. Нехорошие люди остаются у разбитого корыта. В меньшей степени Людмила, в большей – телеоператор Рачков.

Интересно, что во всех этих сказочных раскладах совсем нет третьей подруги Антонины. Между тем ее роль в этом фильме тоже важна. Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая Антонину, во время интервью в Туле так рассказывала о своей героине:

«Я для себя свое место в картине определила так. Есть небосвод, на нем звезды. Днем их не видно. А ночью — они сияют. Вот я — та самая ночь, тот самый фон, на котором видны эти звезды. А без фона и звезды не светят. С другой стороны, была я на какой-то передаче с Лолитой. Она говорит: «Раиса Ивановна, вы хоть знаете что-нибудь про себя? Вы понимаете, как вас любят?» И начала мне выдержки читать из того, что люди пишут про меня в интернете. Я же с ними не знакома. Но у этих людей есть потребность сказать мне все эти слова. Они не могут написать письмо, потому что не знают куда. Но думают, что раз я артистка, у меня должен быть интернет, и я все прочитаю там».